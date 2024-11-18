В Бурятии предпринимателям-новичкам разрешат не платить налоги

На сегодняшней сессии республиканского парламента депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий налоговые льготы для вновь зарегистрированных предпринимателей.Федеральный закон позволяет регионам устанавливать «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную и патентную системы налогообложения. Эти каникулы предоставляются для тех, кто впервые зарегистрирован в регионе, и предполагают «нулевую» налоговую ставку на два налоговых периода, действующую до 31 декабря 2026 года.В Бурятии решили воспользоваться такой возможностью, чтобы простимулировать население заниматься бизнесом. Инициаторами предоставления данной налоговой льготы выступили депутаты Комитета по бюджету, налогам и финансам. Заместитель председателя комитета Михаил Степанов, представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что внесенные изменения направлены на стимулирование предпринимательской активности и привлечение новых субъектов бизнеса для регистрации на территории республики.- Действие закона распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, выбравших режим упрощенной и патентной системы налогообложения, которые впервые зарегистрированы и осуществляют виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг. Они вправе применять налоговую ставку в размере ноль процентов течение двух налоговых периодов со дня их государственной регистрации, - пояснил докладчик.