Экономика и бизнес 18.11.2024 в 11:57

В Бурятии предпринимателям-новичкам разрешат не платить налоги

Депутаты Хурала утвердили налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии предпринимателям-новичкам разрешат не платить налоги
Фото: Хурал Бурятии
На сегодняшней сессии республиканского парламента депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий налоговые льготы для вновь зарегистрированных предпринимателей.

Федеральный закон позволяет регионам устанавливать «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную и патентную системы налогообложения. Эти каникулы предоставляются для тех, кто впервые зарегистрирован в регионе, и предполагают «нулевую» налоговую ставку на два налоговых периода, действующую до 31 декабря 2026 года.

В Бурятии решили воспользоваться такой возможностью, чтобы простимулировать население заниматься бизнесом. Инициаторами предоставления данной налоговой льготы выступили депутаты Комитета по бюджету, налогам и финансам. Заместитель председателя комитета Михаил Степанов, представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что внесенные изменения направлены на стимулирование предпринимательской активности и привлечение новых субъектов бизнеса для регистрации на территории республики.

- Действие закона распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, выбравших режим упрощенной и патентной системы налогообложения, которые впервые зарегистрированы и осуществляют виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг. Они вправе применять налоговую ставку в размере ноль процентов течение двух налоговых периодов со дня их государственной регистрации, - пояснил докладчик.
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