34 жителя Бурятии прошли обучение в «Школе фермера». Образовательной площадкой традиционно стала Бурятская ГСХА. На базе Института непрерывного образования БГСХА сегодня прошло торжественное закрытие 4 потока образовательного проекта «Школа фермера».

- В этом году отбор прошли 34 человека из 9 районов республики, среди них три ветерана СВО и супруга военнослужащего спецоперации. Для обучения были выбраны востребованные и перспективные для регионального АПК направления: «Молочное и мясное скотоводство», - сообщили в пресс-службе БГСХА.

Образовательной площадкой традиционно стала Бурятская ГСХА.

Участники приобрели новые знания и опыт, позволяющие запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Курс завершился защитой бизнес-планов.

Фото: БГСХА