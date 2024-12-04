В Улан-Удэ приняли бюджет на 2025 год

Четвертого декабря на сессии горсовета депутаты утвердили бюджет столицы Бурятии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов во втором чтении. Доходы и расходы в 2025 году составят по 16,8 млрд рублей. Таким образом, планируется, что бюджет будущего года будет бездефицитным.

О том, на что именно пойдут расходы бюджета и из чего он будет состоять, на сессии рассказал и.о. председателя комитета по финансам и администрации города Улан-Удэ Жаргал Будаев.

- Бюджет разработан и утверждается на трехлетний период с учетом основных направлений бюджетной налоговой политики, бюджетного прогноза и прогноза социально-экономического развития города. По проекту бюджета проведены публичные слушания. Основные параметры утверждены в первом чтении. Ко второму чтению учтены рекомендации публичных слушаний, проведена работа на заседаниях комитетов, дней депутатов Улан-Удэнского городского совета депутатов. На проект получено положительное заключение контрольно-счетной палаты города.

С учетом изменений основные характеристики бюджета таковы. Общий объем доходов на 2025 год предусматривается в объеме 16,8 млрд рублей. На 2026 год – 16,2 млрд рублей. На 2027 год – 15,5 млрд рублей.

Общий объем расходов на 2025 год составит 16,8 млрд рублей. В 2026 году -16,2 млрд рублей, в 2027 году – 15,5 млрд. На весь плановый период планируется бездефицитный бюджет, - сообщил Жаргал Будаев.

Основным источником доходов бюджет традиционно является налог на доходы физических лиц. Доля этого налога в объеме собственных доходов в плановом периоде составляет в среднем 61%. Прогноз поступления налога на 2025 год прогнозируется в сумме 4,2 млрд рублей. Ожидаемое поступление НДФЛ в 2026 году составит 4,5 млрд. рублей, в 2027 году - 4,8 млрд.

Прогноз поступления по земельному налогу в 2025 году ожидается 424 млн рублей, в 2026 году - 425 млн рублей и в 2027 - 426 млн рублей.

Неналоговые доходы бюджета на 2025 год прогнозируется в сумме 365 млн рублей. В 2026 году поступление составит 327 млн рублей, в 2027 – 325 млн рублей. Таким образом, общий объем собственных доходов в 2025 году составит 7,7 млрд. рублей, в 2026 году - 7,4 млрд. рублей, в 2027 году - 7,9 млрд. рублей.

- Проект бюджета на 2025 год сформирован по программно-целевому признаку. Учтено финансирование по 17 муниципальным программам. Доля программных расходов бюджета в 2025 году составляет 16,352 млн. рублей или 97% от всех расходов бюджета, - отметил и.о. председателя комитета по финансам и администрации города Улан-Удэ.

В целом по проекту бюджета необходимо отметить, что на финансирование отраслей в социальной сфере направляется большая часть бюджетных средств. Это 65% в 2025 году. Это такие расходы, как расходы по отрасли образования, культуры, физической культуре и спорту, социальной политике.

Председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Путилин отметил, что бюджет был важным вопросом в повестке.

- Плотную работу мы проводили депутатским корпусом совместно с администрацией по уточнению, внесению корректировок, замечаниям. В итоге бюджет у нас принят в доходной части в размере 16 млрд 798 млн, расходная часть – 16 млрд 798 млн. Из положительного – бюджет 2025 года у нас будет бездефицитным. По сравнению с 2024 годом у нас произошло понижение бюджета, это связано с тем, что уменьшаются межтрансферные безвозмездные поступления, - пояснил Дмитрий Путилин.

Всего на сессии четвертого декабря депутаты рассмотрели девять вопросов.

- У нас прошла очередная восьмая сессия Улан-Удэнского горсовета депутатов. Одним из основных вопросов был вопрос по бюджету Улан-Удэ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Мы приняли его окончательно во втором чтении – полностью утвердили бюджет города, - подытожил председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.





Фото: пресс-служба Горсовета Улан-Удэ