Экономика и бизнес 11.12.2024 в 17:52
Как выбрать дебетовую карту с кэшбэком
Текст: Иван Иванов
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Банковские карты позволяют не только контролировать финансы и тратить их на оплату покупок, но и получать часть средств обратно. Это возможно благодаря кэшбэку – услуге, предполагающей, что определенный процент потраченного будет возвращен деньгами или бонусами. Расскажем, как это работает и как выбрать дебетовую карту с кэшбэком.
Как работает кэшбэк на дебетовых картах
Кэшбэк начисляется как процент от суммы покупки. Размер возврата определяется банком, чаще всего он зависит от категории товаров или услуг. Например, повышенный процент может действовать на оплату заправок, супермаркетов или онлайн-покупок. Условия начисления прописаны в тарифах карты, и клиенты могут выбирать программы, соответствующие характеру трат.
Обычно кэшбэк рассчитывается автоматически, и клиенту не нужно совершать дополнительных действий. Банки могут устанавливать ограничения на максимальную сумму кэшбэка за месяц или требовать выполнения условий – например, совершения покупок на определенную сумму. Начисленные средства могут поступать сразу после операции или один раз в месяц, в зависимости от правил банка.
Советы по выбору дебетовой карты с кэшбэком
Банки предлагают как базовый кэшбэк, который начисляется за любые покупки, так и повышенный, при оплатах в определенных категориях. Как выбрать карту с кэшбэком:
● Уточнить форму начисления. Деньги могут возвращаться рублями, бонусами, баллами или милями. Рубли обычно сразу зачисляются на счет и доступны для любых трат. Бонусы или баллы привязаны к покупкам у партнеров банка, а мили подходят для оплаты билетов.
● Узнать, как округляются начисления. Некоторые банки округляют сумму кэшбэка в меньшую сторону, например, начисляя только 1 ₽ за покупку на 199 ₽ при кэшбэке 1%.
● Выяснить минимальный объем операции. Иногда кэшбэк начисляется, если за месяц выполнены покупки на установленную сумму или сделано минимальное количество операций. Если лимиты не достигнуты, возврата средств не происходит.
● Некоторые организации ограничивают максимальную сумму кэшбэка в месяц. Если этот предел достигнут, средства не возвращаются, независимо от объема покупок.
● Выбрать категории повышенного кэшбэка. Перед оформлением карты проанализируйте свои траты за несколько месяцев. Если значительная часть расходов приходится на конкретные категории (например, транспорт или рестораны), выбирайте карту с соответствующими бонусами.
● Уточнить сроки выплат. Кэшбэк чаще всего начисляется раз в месяц за предыдущий отчетный период. Реже возврат происходит сразу после операции.
Удобные дебетовые карты с кэшбэком предлагает ОТП Банк. Это несколько продуктов для разных категорий клиентов:
1. ОТП Карта с накопительным счетом. Держатели получают двойную выгоду: они могут копить средства на счете благодаря начислению процентов на остаток, а также возвращать часть средств за покупки в нескольких категориях.
2. ОТП Premium Light и ОТП Premium – премиальные продукты банка. Они обеспечивают владельцам особые привилегии, в том числе возврат части средств с любой покупки и повышенный кэшбэк за оплату авиабилетов и отелей.
3. ОТП Забота – карта для пенсионеров, которые могут возвращать деньги, потраченные на оплату покупок в супермаркетах и услуг ЖКХ, а также получать проценты на остаток денег на счете.
Реклама. АО «ОТП Банк» ИНН 7708001614.
Банковские карты позволяют не только контролировать финансы и тратить их на оплату покупок, но и получать часть средств обратно. Это возможно благодаря кэшбэку – услуге, предполагающей, что определенный процент потраченного будет возвращен деньгами или бонусами. Расскажем, как это работает и как выбрать дебетовую карту с кэшбэком.
Как работает кэшбэк на дебетовых картах
Кэшбэк начисляется как процент от суммы покупки. Размер возврата определяется банком, чаще всего он зависит от категории товаров или услуг. Например, повышенный процент может действовать на оплату заправок, супермаркетов или онлайн-покупок. Условия начисления прописаны в тарифах карты, и клиенты могут выбирать программы, соответствующие характеру трат.
Обычно кэшбэк рассчитывается автоматически, и клиенту не нужно совершать дополнительных действий. Банки могут устанавливать ограничения на максимальную сумму кэшбэка за месяц или требовать выполнения условий – например, совершения покупок на определенную сумму. Начисленные средства могут поступать сразу после операции или один раз в месяц, в зависимости от правил банка.
Советы по выбору дебетовой карты с кэшбэком
Банки предлагают как базовый кэшбэк, который начисляется за любые покупки, так и повышенный, при оплатах в определенных категориях. Как выбрать карту с кэшбэком:
● Уточнить форму начисления. Деньги могут возвращаться рублями, бонусами, баллами или милями. Рубли обычно сразу зачисляются на счет и доступны для любых трат. Бонусы или баллы привязаны к покупкам у партнеров банка, а мили подходят для оплаты билетов.
● Узнать, как округляются начисления. Некоторые банки округляют сумму кэшбэка в меньшую сторону, например, начисляя только 1 ₽ за покупку на 199 ₽ при кэшбэке 1%.
● Выяснить минимальный объем операции. Иногда кэшбэк начисляется, если за месяц выполнены покупки на установленную сумму или сделано минимальное количество операций. Если лимиты не достигнуты, возврата средств не происходит.
● Некоторые организации ограничивают максимальную сумму кэшбэка в месяц. Если этот предел достигнут, средства не возвращаются, независимо от объема покупок.
● Выбрать категории повышенного кэшбэка. Перед оформлением карты проанализируйте свои траты за несколько месяцев. Если значительная часть расходов приходится на конкретные категории (например, транспорт или рестораны), выбирайте карту с соответствующими бонусами.
● Уточнить сроки выплат. Кэшбэк чаще всего начисляется раз в месяц за предыдущий отчетный период. Реже возврат происходит сразу после операции.
Удобные дебетовые карты с кэшбэком предлагает ОТП Банк. Это несколько продуктов для разных категорий клиентов:
1. ОТП Карта с накопительным счетом. Держатели получают двойную выгоду: они могут копить средства на счете благодаря начислению процентов на остаток, а также возвращать часть средств за покупки в нескольких категориях.
2. ОТП Premium Light и ОТП Premium – премиальные продукты банка. Они обеспечивают владельцам особые привилегии, в том числе возврат части средств с любой покупки и повышенный кэшбэк за оплату авиабилетов и отелей.
3. ОТП Забота – карта для пенсионеров, которые могут возвращать деньги, потраченные на оплату покупок в супермаркетах и услуг ЖКХ, а также получать проценты на остаток денег на счете.
Благодаря современным сервисам и банковским услугам дебетовая карта становится удобным инструментом для управления расходами и накоплениями. Если заранее внимательно изучить условия предоставления кэшбэка и выбрать вариант, соответствующий характеру расходов, можно не только тратить деньги, но и экономить.
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27 ноября 2014 года.
Реклама. АО «ОТП Банк» ИНН 7708001614.
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