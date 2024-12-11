Как выбрать дебетовую карту с кэшбэком

Благодаря современным сервисам и банковским услугам дебетовая карта становится удобным инструментом для управления расходами и накоплениями. Если заранее внимательно изучить условия предоставления кэшбэка и выбрать вариант, соответствующий характеру расходов, можно не только тратить деньги, но и экономить.





Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27 ноября 2014 года.