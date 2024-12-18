Экономика и бизнес 18.12.2024 в 10:52
«Мой экспорт» и 200+ банков: бесшовные платежи для экспортеров
Оплата услуг на платформе «Мой экспорт» стала еще удобнее и быстрее
Текст: Иван Иванов
Цифровая платформа «Мой экспорт» продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем двумястами банками и кредитными организациями, работающими на территории России.
Новая функциональность позволяет клиентам «Моего экспорта» получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка, информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса.
Платежный сервис платформы «Мой экспорт» позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров.
«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — отметил вице-президент по информационным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Владимир Смирнов.
Добавим, в соответствии с законодательством России, все кредитные организации, зарегистрированные на территории РФ, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой «Мой экспорт» и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Новая функциональность позволяет клиентам «Моего экспорта» получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка, информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса.
Платежный сервис платформы «Мой экспорт» позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров.
«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — отметил вице-президент по информационным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Владимир Смирнов.
Добавим, в соответствии с законодательством России, все кредитные организации, зарегистрированные на территории РФ, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой «Мой экспорт» и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Тегиэкспорт