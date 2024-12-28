В Бурятии будет активно развиваться туризм

С 2025 года Бурятия будет получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров.

Правительством Бурятии заключено соглашение с Минстроем России на 2025 – 2027 годы. Планируется обеспечить электроснабжением инвестиционные проекты ООО «Амар» и ООО «Чудо Байкал». Всего на эти цели будет направлено 1,6 миллиарда рублей.

Инвесторами будут реализованы: арт-объект «Череп мамонта; СПА-центр с термальной зоной; спортивный комплекс с детским центром; этнодеревня; центр водных видов спорта; многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс; курортная инфраструктура.

Решение принято по поручению Президента.