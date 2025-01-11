В Бурятии завершили строительство электроподстанции для отеля мирового уровня Green Flow

– Трансформаторы синхронизированы и всё готово к полноценной эксплуатации, – сообщил гендиректор АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Шарипов. – Объект профинансирован за счёт средств президентской дальневосточной субсидии при содействии минтуризма республики. Заказчик – АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань», исполнитель – Россети, контролер – Росстройконтроль. Производство, сборка и монтаж – российские.





– Окупаемость проекта, который, как я надеюсь, примет первых гостей в январе 2026 года, составит 10-12 лет. Это длинные деньги, но мы можем это себе позволить во многом благодаря программе субсидируемой ставки, которую государство приняло три года назад. Если заявку на проект строительства отеля одобряют в Минэкономразвития, то субсидируемая ставка составит 8,5% вместо стандартной 19%. Именно эта программа подстегнула строительство отелей по всей стране, – заключил Александр Тертычный.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии



В Прибайкальском районе Бурятии на участке «Турка» – на месте строительства 153-местного 4-звёздочного отеля Green Flow – в канун нового года принята трансформаторная подстанция мощностью 2×1250 кВа для гостиницы и термального комплекса. 10 января там завершена настройка оборудования.В декабре 2024 года в Москве прошло заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер подчеркнул, что в марте 2025 года будет год, как глава государства утвердил перечень регионов и проектов по созданию федеральных круглогодичных морских курортов.– По поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» утвержден федпроект «Пять морей и озеро Байкал» с общим объемом финансирования на все проекты до 2030 года – 103 млрд рублей, – отметил Дмитрий Чернышенко.Инвестор, владелец healing-отеля Green Flow Александр Тертычный отметил, что строительство отеля на Байкале идет с нуля, от других из сети он будет отличаться презентацией культуры и традиций Бурятии.– Там будут серьезные оздоровительные программы (в том числе зона бальнеологии, бассейны и медицинские кабинеты), несколько ресторанов и гастробар, – рассказал Александр Тертычный. – Одно из основных правил – максимально интегрировать местную культуру, подключать локальных производителей интерьеров, готовить из местных продуктов, так что на Байкале в меню будут блюда бурятской кухни.Текущие инвестиции проекта на Байкале – 2,7 млрд рублей, добавил владелец Green Flow.