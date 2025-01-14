В Бурятии стартует программа по подготовке кадров для сельского хозяйства

В этом году в Бурятии стартует новая федеральная программа «Кадры в АПК» по привлечению квалифицированных специалистов в сельское хозяйство. Над реализацией данной инициативы будет работать министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Всего в этом году на программу «Кадры в АПК» в Бурятии из федерального и республиканского бюджета выделено более 67 млн. рублей.

Эти средства пойдут на увеличение числа молодых специалистов в АПК до 35 лет, привлечение опытных работников с более чем пятилетним стажем.

Программа задействует учёных и научно-педагогические кадры из аграрных образовательных и научных учреждений, улучшит материальную базу профильных учебных заведений.

Будут созданы Агротехнологические классы, увеличено число научных и научно-педагогических работников, также работников обеспечат жильём.

- Программа «Кадры в АПК» является частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участие Бурятии в программе поможет укрепить кадровый потенциал отрасли, - подчеркнули в правительстве.

Фото: Номер один