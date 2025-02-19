Экономика и бизнес 19.02.2025 в 16:06

Для предпринимателей из Бурятии стартовал набор в уникальный проект

Бизнесмены могут заручиться поддержкой «Платформы роста»
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Текст: Иван Иванов
Для предпринимателей из Бурятии стартовал набор в уникальный проект
От Бурятии формируется список производителей, которые войдут в проект развития и поддержки предпринимателей «Платформа роста» (регистрация до 24 февраля), запущенного компанией РВБ (Объединенной компаний Wildberries и Russ) и «Агентством стратегических инициатив».

Что ждет участников:

- Обучение по ведению бизнеса, электронной торговле и работе на площадке Wildberries.

- Сопровождение развития компании специалистами «Платформы роста».

- Помощь в продвижении товаров и консалтинг.

Для лучших участников — дополнительные инструменты поддержки.

Кто может принять участие?

- Предприниматели из реестра МСП.

- С уровнем локализации производства не менее 50%.

- С зарегистрированным товарным знаком и работающие под своей торговой маркой.

- Продающие товары со сроком годности от трех месяцев.
 
- Отечественные производители, представленные на Wildberries или имеющие потенциал к выходу на площадку.

Участие в программе — новый уровень вашего бизнеса!

Заполнить заявку.

Организаторы проекта: АНО «Агентство стратегических инициатив» и РВБ.

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