Экономика и бизнес 19.02.2025 в 16:06
Для предпринимателей из Бурятии стартовал набор в уникальный проект
Бизнесмены могут заручиться поддержкой «Платформы роста»
Текст: Иван Иванов
От Бурятии формируется список производителей, которые войдут в проект развития и поддержки предпринимателей «Платформа роста» (регистрация до 24 февраля), запущенного компанией РВБ (Объединенной компаний Wildberries и Russ) и «Агентством стратегических инициатив».
Что ждет участников:
- Обучение по ведению бизнеса, электронной торговле и работе на площадке Wildberries.
- Сопровождение развития компании специалистами «Платформы роста».
- Помощь в продвижении товаров и консалтинг.
Для лучших участников — дополнительные инструменты поддержки.
Кто может принять участие?
- Предприниматели из реестра МСП.
- С уровнем локализации производства не менее 50%.
- С зарегистрированным товарным знаком и работающие под своей торговой маркой.
- Продающие товары со сроком годности от трех месяцев.
- Отечественные производители, представленные на Wildberries или имеющие потенциал к выходу на площадку.
Участие в программе — новый уровень вашего бизнеса!
Заполнить заявку.
Организаторы проекта: АНО «Агентство стратегических инициатив» и РВБ.
Что ждет участников:
- Обучение по ведению бизнеса, электронной торговле и работе на площадке Wildberries.
- Сопровождение развития компании специалистами «Платформы роста».
- Помощь в продвижении товаров и консалтинг.
Для лучших участников — дополнительные инструменты поддержки.
Кто может принять участие?
- Предприниматели из реестра МСП.
- С уровнем локализации производства не менее 50%.
- С зарегистрированным товарным знаком и работающие под своей торговой маркой.
- Продающие товары со сроком годности от трех месяцев.
- Отечественные производители, представленные на Wildberries или имеющие потенциал к выходу на площадку.
Участие в программе — новый уровень вашего бизнеса!
Заполнить заявку.
Организаторы проекта: АНО «Агентство стратегических инициатив» и РВБ.