В Улан-Удэ стартовала сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц» (возрастное ограничение 0+). Свою работу праздничные торговые площадки начали сегодня в 10 утра и будут принимать гостей до 8 вечера.

- Ярмарка развернулась сразу на трёх локациях города: новом современном рынке «Каскад» на улице Трубачеева, 156, Центральном рынке и фермерском мини-рынке «Тамир» на улице Гагарина, 27, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Более 40 местных производителей привезли свою лучшую продукцию. На прилавках можно найти мясные и рыбные изделия, свежие молочные продукты, разнообразные кондитерские товары, а также традиционные бурятские угощения – замбу и боовы из Иволгинского дацана.

Для посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа (возрастное ограничение 0+). Гости ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционному бурятскому танцу «Ёхор», попробовать свои силы в национальной игре «Шагай наадан», посоревноваться в «hээр шаалга» (разбивании хребтовой кости) и принять участие в викторине с призами.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минсельхозпрод РБ