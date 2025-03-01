Экономика и бизнес 01.03.2025 в 15:20

Рассмотрены поправки в законе о Байкале

Прошло заседание в РАН в Москве
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Текст: Татьяна Жамсуева
Рассмотрены поправки в законе о Байкале
Фото: Номер один

28 февраля прошло рассмотрение поправок в закон о Байкале в Российской академии наук в Москве. Заседанию научного совета предшествовала двусторонняя встреча Главы Бурятии Алексея Цыденова с президентом РАН Геннадием Красниковым.

На совместном заседании пяти научных советов РАН - по глобальным экологическим проблемам, по проблемам озера Байкал, леса, экологии биологических систем, водных ресурсов суши, - Глава Бурятии Алексей Цыденов представил все вопросы, которые решает новая редакция закона о Байкале. 

Геннадий Красников отметил важность взаимодействия науки и государственного управления по вопросам охраны Байкала. Он подчеркнул, что вопрос нужно решать с учетом как экологических, так и социально-экономических факторов. 

- Главное, есть единая позиция, что для жителей республики, проживающих на берегах Байкала, надо создавать достойные условия, обеспечить социальную справедливость. Это строительство водоводов, расширение кладбищ, строительство очистных, строительство и ремонт дорог, обустройство селезащитных сооружений. Теперь вопрос точности формулировок, чтоб решить вопросы и не навредить экологии Байкала. Прошла хорошая конструктивная дискуссия. Благодарю Академию наук, ученых за внимательное отношение к вопросу.Благодарю Президента Академии наук Красникова Геннадия Яковлевича за детальное изучение вопроса, в том числе в рамках двусторонней встречи, - рассказал Алексей Цыденов. 

Во вступительной речи президент РАН, академик РАН Геннадий Красников отметил, что после подписания соглашения сотрудничество Российской академии наук и Республики Бурятия заметно активизировалось. 

- В первую очередь, речь идёт о проведении актуальных исследований, запуске новых научных проектов, внедрении разработок учёных из Бурятии в различных сферах, совместной подготовке научных кадров. Большое внимание уделяется экспертизе решений региональных властей по тем или иным тематикам, в том числе и значимым для всей страны. К примеру, в центре нашего взаимодействия вопросы охраны озера Байкал, сохранения его уникальной экосистемы. Напомню, что начата большая работа с нашими монгольскими коллегами по оценке возможного воздействия проекта ГЭС «Эгийн-Гол» на озеро Байкал и реку Селенгу. Также перспективные результаты достигнуты в области медицины, природопользования. При этом ориентируемся на решение не только сугубо научных задач, но и вопросов экономического, социального развития субъекта. Мы видим потенциал научных организаций, находящихся на территории Республики Бурятии, и надеемся на расширение совместных инициатив, - сказал Геннадий Красников.

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