Производитель угля из Улан-Удэ будет работать с заводами «Русал»

Производитель древесного угля из Улан-Удэ будет работать с заводами группы компаний «Русал». Выйти на такой уровень предприятию помогла модернизация производства при поддержке минпромторга республики.

Предприятие «Светобор» занимается лесозаготовкой, распиловкой и строганием древесины с 2017 года. Пять лет назад компания приняла решение о переработке отходов лесопиления в древесный уголь. Для увеличения объемов реализации продукции и выхода на новые рынки сбыта предприятие приобрело современные печи для изготовления древесного угля, погрузчики и другое дополнительное оборудование.

- Теперь древесный уголь компании «Светобор» будет присутствовать не только в торговых сетях Бурятии. Предприятие прошло аккредитацию на поставку древесного угля на заводы группы компаний «Русал», которая является одним из лидеров по производству алюминия. На предприятии сейчас работает 30 человек. В планах компании дальнейшее расширение производства, - рассказали в минпромторге республики.

Фото: минпромторг РБ