Сильный рубль, но высокие цены: разбираем причины с экономистами

С начала 2025 года российский рубль укрепился на 23%. Многие потребители замечают тенденцию, что, как только рубль слабеет, цены в магазинах растут, но при укреплении рубля обратного эффекта нет. Почему цены на товары и услуги не реагируют на сильный рубль, «Мои финансы» разбирались с экономистами.

Первая причина – немедленной «лобовой» связи между ценами на товары и услуги на внутреннем рынке и курсом валют сейчас нет.

Во времена «условных единиц» цены немедленно следовали за курсом, но это уже далекое прошлое. Сегодняшний межбанковский курс на реальную экономику спроецируется через несколько месяцев, когда придут товары по еще не заключенным импортным контрактам.

На ценах в магазинах он отразится еще позже. Это не быстрый процесс, который может начаться в том случае, если курс рубля закрепится на текущих уровнях или продолжит укрепление. А если эмоции изменятся, и рубль пойдет в другую сторону, то скорее импортеры будут снова повышать ценники. По данным Банка России, каждые 10% ослабления курса рубля повышают инфляцию где-то на пол процентных пункта.

Причина вторая – стоимость импорта оказывает прямое влияние только на ограниченную часть товаров.

Это или собственно импорт или товары с высокой долей импортных компонентов в себестоимости. Если бы мы жили где-нибудь на полярной станции, куда все завозится с иностранной базы, тогда мы бы сразу ощущали курсовые скачки в ценах.

В России доля импорта в структуре потребительской корзины составляет примерно треть. Кроме того, в стоимости товаров доля себестоимости составляет чуть более половины цены. Остальное – это торговые наценки, прибыль производителя или дистрибьютора, налоги, пошлины и т. д.

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Фото: Номер один