Фермеры Бурятии заработали на ярмарке «Белый месяц» два миллиона рублей. Ярмарка проходила в трех местах города - на новом рынке «Каскад» по улице Трубачеева, на Центральном рынке и на фермерском рынке «Тамир».

- В этом году главная ярмарка, приуроченная к этому событию, впервые состоялась на новой площадке - сельскохозяйственном рынке «Каскад», расположенном по адресу улица Трубачеева, 156. Помимо этого, ярмарочная площадка была организована на фермерском рынке «Тамир», - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Участие в ярмарке приняли порядка 40 предприятий и организаций пищевой промышленности республики. В день проведения мероприятия им удалось реализовать продукцию на сумму 2 миллиона рублей.

- Ярмарка традиционно собрала сельхозтоваропроизводителей со всей Бурятии, и мы рады, что в городе появилась такая современная площадка для реализации фермерской продукции, как рынок «Каскад». Здесь установлено современное оборудование для охлаждения мяса, холодильники, а также есть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы благодаря чему фермеры теперь могут продавать свою продукцию даже после окончания ярмарок. Это особенно важно, ведь ранее после нашей самой крупной мясной ярмарки неизбежно у части сельхозтоваропроизводителей оставался товар, который приходилось возвращать обратно в районы. Теперь же мы можем предложить фермерам реализовывать свежие продукты круглогодично. В этом году участники ярмарки заработали меньше, чем годом ранее, но в течении года, надеемся, что новый рынок обретет популярность и продажи здесь будут только расти — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев.

Фото: минсельхоз Бурятии