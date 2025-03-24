В Бурятии стартовал приём заявок на «Школу фермера»

В Бурятии стартовал прием заявок на конкурсный отбор участников весеннего потока бесплатного образовательного проекта «Школа фермера» (возрастное ограничение 18+) по направлениям: мясное скотоводство, молочное скотоводство, сообщили в минсельхозе Бурятии.

Что получат участники, пройдя обучение в проекте «Школа фермера»:

- Новые компетенции, которые позволят вести эффективное производство сельскохозяйственной продукции;

- Повышение финансовой грамотности;

- Консультационное сопровождение по экономической деятельности и технологическим вопросам;

- Участие в конкурсах «Агростартап», «Семейная ферма», «СПоК» (сельскохозяйственный потребительский кооператив).

Обучение стартует с 22 апреля на площадке Института непрерывного образования Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Для участия в конкурсе в срок до 10 апреля нужно направить на электронную почту fermer-03@internet.ru: заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, эссе, презентацию или видеоролик о проекте.

Для участников, закончивших военную службу в зоне специальной военной операции, демобилизованных и комиссованных участников СВО, а также членов их семей (не более 9 человек на группу), набор в "Школу фермера" осуществляется вне конкурса.

Подробнее об условиях «Школы фермера» - на сайте БГСХА.

Телефоны для справок: 8(3012)433-097, 8(3012)413-848 Мария Константиновна.

Фото: loon.site