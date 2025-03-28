Сотрудники Тимлюйского цементного завода отличились в межзаводском конкурсе «Территория профессионалов»

Сотрудники ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») успешно выступили на десятом межзаводском конкурсе «Территория профессионалов», организованном компанией «Сибирский цемент». Мероприятие прошло в Красноярске.Как сообщили в пресс-службе компании, в состязаниях приняли участие работники предприятий холдинга из Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей, Республики Бурятия. Они боролись за победу в командных зачетах, а также в индивидуальных номинациях: «Лучший машинист вращающихся печей», «Лучший машинист цементных мельниц», «Лучший машинист сырьевых мельниц», «Лучший лаборант производства строительных материалов» и «Лучший мастер основных производственных цехов».В ходе теоретического этапа профессионалы в индивидуальном порядке отвечали на вопросы о технологии производства цемента, трудовом законодательстве, об обеспечении качества продукции, эксплуатации оборудования, охране труда и промышленной безопасности.Завершилась первая часть конкурса командной викториной «Своя игра». Уровень теоретической и практической подготовки участников оценивало экспертное жюри под председательством исполнительного вице-президента АО «ХК «Сибцем» Виталия Кайзера.Представители ООО «ТимлюйЦемент» – машинист вращающихся печей Алексей Хайруллин и машинист сырьевых мельниц Евгения Шадрина – стали третьими в своих номинациях. Машинист цементных мельниц Татьяна Романова показала второй лучший результат среди коллег.Творческий этап конкурса «Территория профессионалов», как обычно, прошел в формате КВН. Мероприятие открыло «Приветствие» на тему «Ходить на работу – это к деньгам». Сборные рассказали о позитивных изменениях на предприятиях. В игре на выбывание «Биатлон» команды «выстреливали шутками». Завершил клуб веселых и находчивых цементников музыкальный конкурс «Все идет по плану!».Команда «Драйв» ООО «ТимлюйЦемент» блестяще справилась со всеми заданиями и одержала уверенную победу в творческом этапе конкурса.«Территория профессионалов» – традиционное мероприятие, которого ждут и к которому активно готовятся все заводы «Сибцема». Команда знатоков «ТимлюйЦемента» достойно выступила на конкурсе, а наши кавээнщики подарили массу положительных эмоций заводчанам, следившим за их выступлением в прямом эфире в телеграм-канале «СИБЦЕМ». Ребята долго шли к этой победе и показали настоящий «Драйв»! – комментирует итоги конкурса управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Поздравляю коллектив с заслуженными наградами и желаю дальнейшего развития!»