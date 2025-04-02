Фермеры в Бурятии активно готовятся к посевной кампании. На 2025 год запланирована закупка 4070 тонн минеральных удобрений, основная часть которых поступит в хозяйства в апреле - начале мая.

- По состоянию на текущую дату уже приобретено 1207 тонн удобрений, что составляет около 30 процентов от общего плана. Больше всего минеральных удобрений приобрели следующие районы: Мухоршибирский район - 509 тонн; Тарбагатайский район – 344 тонны; Кабанский район – 222 тонны, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

- Обеспечение аграриев удобрениями в нужном объеме и в установленные сроки - один из ключевых факторов успешной посевной кампании и будущего урожая. На сегодня нами ведется активная работа с поставщиками, чтобы оставшийся объем был доставлен в установленные сроки и в полном объеме , - отмечает специалист отдела растениеводства министерства Дамба Жанчипов.

Напомним, в рамках государственной поддержки сельхозпроизводители могут приобрести минеральные удобрения в рамках предоставленной субсидии на поддержку проведения агротехнологических работ.

Фото: loon.site