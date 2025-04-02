В Бурятии к началу посевного сезона готовят сельскохозяйственную технику

В Бурятии к началу посевного сезона подготовили сельскохозяйственную технику. В этом году к посевной кампании готовится 802 трактора, включая 52 новые машины, приобретенные в 2024 году, из которых 10 относятся к энергонасыщенному классу. Также парк посевной техники включает 77 посевных комплексов (5 новых), 332 сеялки (10 новых), 592 культиватора и дискатора, а также 415 плугов.

Всего в прошлом году сельхозпредприятия Бурятии обновили машинно-тракторный парк на 4,9%, по мимо тракторов, закупив 10 зерноуборочных комбайнов, 131 единицу навесного оборудования и самоходную косилку.

- Уровень обеспеченности техникой в регионе остается стабильным, несмотря на то что значительная часть парка имеет продолжительный срок эксплуатации. Благодаря системному подходу к обслуживанию и ремонту, техника с большим сроком службы при должном уходе продолжает эффективно работать» - отмечает специалист отдела растениеводства Альберт Хандаков.

Фото: loon.site