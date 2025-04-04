Экономика и бизнес 04.04.2025 в 16:07

Предпринимателей и аграриев Бурятии приглашают на форум

У производителей будет возможность представить свой продукт крупным торговым сетям
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей и аграриев Бурятии приглашают на форум
Министерство промышленности и торговли РБ приглашает предпринимателей и аграриев на главное бизнес-событие весны – форум «Сделано в Бурятии». Там у производителей будет возможность представить свой продукт крупным торговым сетям и заключить выгодные контракты.

Почему стоит участвовать?

Форум – площадка для прямых переговоров с крупнейшими ритейлерами. Запишитесь на презентацию своей продукции в «Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Пятёрочку», «Барис», «Либерти», «Смит», «Вегос-М». Впервые в Бурятии у вас будет шанс представить свои предложения на поставку товаров и услуг прямо на месте!

Что ищут торговые сети?

По данным ритейлеров, есть нехватка местных товаров, и именно ваш продукт может занять это место на полках! Вот лишь некоторые из востребованных позиций:

- Перепелиные и куриные яйца

- Мясо индейки и курицы

- Картофель, морковь, капуста, свекла

- Свежие огурцы и помидоры

- Облепиха, брусника, клюква

- Шампиньоны, вешенки

- Овес

 Строительные материалы тоже в дефиците!

В центре закупок сетей участвуют «Смит» и «Вегос-М», они ищут поставщиков строительных материалов. Это ваш шанс расширить бизнес!

Дополнительные возможности

На форуме будут представители министерства здравоохранения и министерства образования и науки, которые курируют поставки продукции в больницы, школы и детские сады. Это отличная возможность для вас наладить связи и предложить свои товары в социальные учреждения.

Участие бесплатное! Нужно зарегистрироваться.

Ждем вас в ФСК 9 апреля!

Форум «Сделано в Бурятии» пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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с 2 по 8 апреля

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