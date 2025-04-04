Экономика и бизнес 04.04.2025 в 16:07
Предпринимателей и аграриев Бурятии приглашают на форум
У производителей будет возможность представить свой продукт крупным торговым сетям
Текст: Иван Иванов
Министерство промышленности и торговли РБ приглашает предпринимателей и аграриев на главное бизнес-событие весны – форум «Сделано в Бурятии». Там у производителей будет возможность представить свой продукт крупным торговым сетям и заключить выгодные контракты.
Почему стоит участвовать?
Форум – площадка для прямых переговоров с крупнейшими ритейлерами. Запишитесь на презентацию своей продукции в «Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Пятёрочку», «Барис», «Либерти», «Смит», «Вегос-М». Впервые в Бурятии у вас будет шанс представить свои предложения на поставку товаров и услуг прямо на месте!
Что ищут торговые сети?
По данным ритейлеров, есть нехватка местных товаров, и именно ваш продукт может занять это место на полках! Вот лишь некоторые из востребованных позиций:
- Перепелиные и куриные яйца
- Мясо индейки и курицы
- Картофель, морковь, капуста, свекла
- Свежие огурцы и помидоры
- Облепиха, брусника, клюква
- Шампиньоны, вешенки
- Овес
Строительные материалы тоже в дефиците!
В центре закупок сетей участвуют «Смит» и «Вегос-М», они ищут поставщиков строительных материалов. Это ваш шанс расширить бизнес!
Дополнительные возможности
На форуме будут представители министерства здравоохранения и министерства образования и науки, которые курируют поставки продукции в больницы, школы и детские сады. Это отличная возможность для вас наладить связи и предложить свои товары в социальные учреждения.
Участие бесплатное! Нужно зарегистрироваться.
Ждем вас в ФСК 9 апреля!
Форум «Сделано в Бурятии» пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Почему стоит участвовать?
Форум – площадка для прямых переговоров с крупнейшими ритейлерами. Запишитесь на презентацию своей продукции в «Титан», «Абсолют», «Николаевский», «Пятёрочку», «Барис», «Либерти», «Смит», «Вегос-М». Впервые в Бурятии у вас будет шанс представить свои предложения на поставку товаров и услуг прямо на месте!
Что ищут торговые сети?
По данным ритейлеров, есть нехватка местных товаров, и именно ваш продукт может занять это место на полках! Вот лишь некоторые из востребованных позиций:
- Перепелиные и куриные яйца
- Мясо индейки и курицы
- Картофель, морковь, капуста, свекла
- Свежие огурцы и помидоры
- Облепиха, брусника, клюква
- Шампиньоны, вешенки
- Овес
Строительные материалы тоже в дефиците!
В центре закупок сетей участвуют «Смит» и «Вегос-М», они ищут поставщиков строительных материалов. Это ваш шанс расширить бизнес!
Дополнительные возможности
На форуме будут представители министерства здравоохранения и министерства образования и науки, которые курируют поставки продукции в больницы, школы и детские сады. Это отличная возможность для вас наладить связи и предложить свои товары в социальные учреждения.
Участие бесплатное! Нужно зарегистрироваться.
Ждем вас в ФСК 9 апреля!
Форум «Сделано в Бурятии» пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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