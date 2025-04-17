Экономика и бизнес 17.04.2025 в 12:49

Гендиректор «Россети Сибирь» оценил готовность сетей к переходу на электроотопление в Улан-Удэ

В этом году в городе планируют перевести на электроотопление 160 домовладений
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Текст: Татьяна Николаева
Гендиректор «Россети Сибирь» оценил готовность сетей к переходу на электроотопление в Улан-Удэ
Фото: пресс-службы «Бурятэнерго»
Глава энергокомпании «Россети Сибирь» Антон Дьячков во время рабочего визита в Бурятию осмотрел энергообъекты, которые реконструируют в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Подстанции «Авиационно–ремонтный завод», «Бурводстрой» и «Южная» обеспечивают электроснабжение большей части жителей Левого берега Улан-Удэ. Именно печные выбросы этого района города считаются одной из основных причин экологических проблем. В пилотный проект по переводу частных домов на электроотопление вошли СНТ «Профсоюзник» и «Урожай».

«Федеральный проект «Чистый воздух» для нас имеет приоритетное значение, так как он позволит обновить и модернизировать электросети и поможет решить ряд застарелых проблем, связанных с хроническим недофинансированием. Мы провели большую подготовительную работу, первые проекты прошли государственную и экологическую экспертизы. С июня приступим непосредственно к работе над реализацией пилотного проекта в двух СНТ. Всего в этом году планируется реконструировать около 13 км сетей в двух СНТ, установить 14 трансформаторных подстанций и перевести на электроотопление 160 домовладений», – отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

Работы начнутся с закупки необходимых материалов, реконструкции сетей 0,4-10 кВ и установки новых трансформаторных подстанций. Строительно-монтажные работы по пилотному проекту филиал «Россети Сибирь» в Бурятии планирует выполнить до конца 2025 года.

Следующим на электроотопление перейдет СНТ «Сибиряк», но уже в 2026 году. Параллельно специалисты филиала «Бурятэнерго» продолжают работу над проектно-сметной документацией для всей Левобережной зоны Улан-Удэ и поселка Забайкальский. Проектирование планируют завершить в этом году.
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