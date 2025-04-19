Юрий Трутнев посетил крупнейший промышленный проект на Чукотке

В Чукотском автономном округе стартовал этап активного строительства Баимского горнообогатительного комбината (Баимского ГОКа). Это первый в России ГОК с применением беспилотных технологий и интернета вещей при добыче медной руды. С ходом строительства Баимского ГОКа ознакомились Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко и Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки по объектам промышленного развития Дальнего Востока.

«Сегодня целая команда Правительства Российской Федерации собралась на Чукотке посмотреть проект разработки Баимского месторождения. Потому что освоение месторождения и строительство объектов Баимского горно-обогатительного комбината имеет особое значение не только для Чукотки и Дальнего Востока, но и всей страны. Запуск предприятия выведет регион на принципиально новый уровень жизни. Этот проект фактически преобразует экономику Чукотки, делая её самодостаточной: будет удвоен валовый региональный продукт Чукотки, а бюджет округа станет бездотационным. Мы совместно с нашими коллегами из Правительства, федеральных органов и Чукотки будем создавать все условия для того, чтобы на Чукотке резко увеличился экономический потенциал, возросли доходы бюджета, и всё это пошло на пользу людям», – отметил Юрий Трутнев.

При строительстве Баимского ГОКа применяются передовые технологии. В частности, под управлением интеллектуальной системы будут работать беспилотные карьерные самосвалы и буровые машины. Система в режиме реального времени анализирует рабочее пространство, передает данные в центральный диспетчерский пункт, где специальные алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют производственные процессы и маршруты техники. Впервые в медной отрасли будет использована технология прямой флотации, которая позволяет более эффективно перерабатывать руду, снижать отходы и потребление ресурсов. Такой подход обеспечивает высокую результативность, производственную безопасность и экологичность.





Промышленная эксплуатация Баимского ГОКа начнется с 2029 года. Проектная мощность комбината – около 70 млн тонн медной руды в год.

Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал Президент России Владимир Путин. В 2021 году Правительство утвердило «дорожную карту» реализации проекта, обеспечив комплексное сопровождение на федеральном уровне.

Проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

«Реализация масштабных проектов, таких как строительство Баимского ГОКа, оказывает значительное влияние на многие сферы жизни на Чукотке. Эти проекты и развитие инфраструктуры создают мультипликативный эффект для экономики, привлекая смежные предприятия, способствуя развитию малого и среднего бизнеса, увеличивая мобильность и экономическую вовлеченность населения. В совокупности эти факторы помогут нам достичь главной стратегической цели – улучшить качество жизни людей в округе» - отметил Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа.