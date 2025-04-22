Экономика и бизнес 22.04.2025 в 13:05

Из Бурятии стали больше вывозить зерна и рапсового масла

Основной объем экспорта в этом году приходится на Китай
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Текст: Служба информации "Номер один"
Из Бурятии стали больше вывозить зерна и рапсового масла

Из Бурятии с начала 2025 года стали больше вывозить зерна и рапсового масла. Основной объем экспорта в этом году приходится на Китай.

- В Бурятии с начала года проконтролирован экспорт 15 тысяч тонн зерновых и масличных культур (14 995 т). Это зерно овса, жмых и масло рапсовое, отруби пшеничные, семена льна. По данным ФГИС «Аргус-Фито», это количество на 3,5 тысяч тонн превышает показатель аналогичного периода 2024 года (11 412 т), - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Больше всего продукции зерновых и масличных культур сейчас вывозится в Китай и составляет 99%, в Монголию – 1%.

В сравнении с прошлым годом: в Китай было отправлено – 0,5% зернопродукции, а в Монголию – 99,5%. Такое значительное изменение связано с открытием в 2025 году в г. Улан-Удэ завода по производству рапсового и льняного масел, востребованных в КНР, а в 2024 году - оказанием гуманитарной помощи Монголии.

Вся продукция допущена к отправке за рубеж в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

 

Фото: loon.site


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