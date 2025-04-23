Экономика и бизнес 23.04.2025 в 14:55

На монгольский кашемир дали 800 миллиардов тугриков

Правительство Монголии компенсирует процентную ставку в 10%
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Текст: Иван Иванов
На монгольский кашемир дали 800 миллиардов тугриков

В Монголии одобрили кредитное финансирование на сумму 800 млрд тугриков на производство кашемира. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

С февраля текущего года через десять коммерческих банков были предложены два вида кредитов: кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные кредиты. Из выделенных средств 300 млрд тугриков пойдут на пополнение оборотных средств, а 488 млрд - на инвестиции, при этом Правительство компенсирует процентную ставку в размере 10%.

За последние два месяца 83 компании получили кредиты на сумму 300 млрд тугриков, причем основными кредиторами являются банки ХААН, Голомт и Банк развития и торговли. В целом кашемировый сектор активно использует возможности, предоставляемые Национальным движением «Белое золото», в то время как кожевенная, шерстяная и меховая промышленности демонстрируют низкие результаты.

Власти страны планируют, что уровень переработки кашемира должен вырасти с 20 до 40 процентов, а его производство в денежном выражении увеличится с 1,5 трлн тугриков до 2,3 трлн тугриков.

Экспорт этого вида продукции также увеличится с 398 млн долларов до 690 млн долларов США, что позволит создать более 3000 новых рабочих мест.

 

Фото: freepik.com

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