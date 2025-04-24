В Улан-Удэ появился шанс снизить стоимость ЖКХ

Мировые котировки угля в первом квартале 2025 года упали на 10–15%. Китай сократил импорт до 67 млн тонн против 85 млн годом ранее. Индия, Япония и Южная Корея также уменьшили закупки. Экономический кризис набирает обороты.Снижается, причем довольно серьезно, и внутренняя цена на уголь. В Бурятии эту информацию восприняли в целом довольно позитивно, поскольку свыше 50% себестоимости вырабатываемого тепла на ТЭЦ и котельных ТГК-14 приходится именно на закупку угля.Столь колоссальное снижение издержек в связи с падением цен на уголь должно повлиять на тариф, считают экономисты в республике.С 1 июля тарифы на тепло в Бурятии вырастут на 11,5%. Данное повышение утвердила Региональная служба по тарифам, посмотрев и сверив расчеты, которые предоставили чиновникам в компании ТГК-14. В качестве обоснования столь высокой стоимости одной гигакалории (она вырастет с 2600 до 2939 рублей за гигакалорию) стали в том числе договоры на поставку угля от СУЭК. Как известно, эта компания вырабатывает весьма энергоэффективный и, главное, относительно дешевый по себестоимости уголь, поскольку стратегия разреза Тугнуйский (который принадлежит компании) базируется на разработке верхних пластов угля вскрышным методом без использования шахт.Поскольку процесс ценообразования на уголь имеет динамический характер и если цена очень сильно падает или растет, то это должно учитываться в договорах поставок угля в ТГК-14. Соответственно, если цена угля будет ниже, чем оговаривалось ранее, то энергетики получат дополнительные прибыли за счет существенного снижения себестоимости.Эксперт в области теплоэнергетики Бурятии Владимир Афанасьев полагает, что «ожидания потребителей в республике очевидны и обоснованы. Если выработка тепла будет обходиться дешевле, чем это заложено в уже утвержденном тарифе, то регион должен отреагировать и учесть их интересы».В свою очередь, Региональная служба по тарифам должна учесть это и внести коррективы в свою тарифную политику.- Тарифы на тепло у нас регулируемые, и мы ждем, когда алгоритмы принятия решения со стороны Региональной службы по тарифам начнут работать. Ведь если издержки предприятия в связи с закупками дешевеющего угля падают, то, следовательно, сам тариф должен быть скорректирован. Ясно, что о снижении цен на тарифы монополий в стране говорить не приходится, но я уверен, что резервы в понижении стоимости гигакалории, вырабатываемой монополией ТГК-14, есть, - убежден улан-удэнский юрист Виктор Егоров.По словам эксперта, «в республике, в отличие от более западных регионов страны, в связи с более холодной зимой очень высока составляющая затрат населения на обогрев жилищ, и власти должны учитывать этот факт для того, чтобы установить такой тариф, чтобы платежеспособность населения существенно не пострадала».Падению цен на уголь, как отмечают специалисты, поспособствовали экономические успехи наших соседей. Прежде всего это увеличение поставок угля на главный рынок России — в Китай — со стороны Монголии.После 2022 года Россия лишилась своего главного экспортного рынка – в Евросоюзе, ей пришлось искать новые рынки. И увеличивать поставки в Китай.Однако поворот на Восток привел к тому, что железнодорожные магистрали и в первую очередь Транссиб оказались не готовы к геополитической потребности. И оказались забиты прежде всего кемеровским углем, который массово стал поставляться в Китай. При этом отправлять уголь на экспорт еще сложнее из-за административных барьеров. Квоты на вывоз угля железной дорогой сохранились только для Кемеровской области (Кузбасса) - 54,1 млн тонн. А Якутия, для которой квота на вывоз в 2024 году составляла 26,3 млн тонн, Бурятия (8,5 млн тонн), Хакасия (6,5 млн тонн), Иркутская область (3,3 млн тонн) и Тыва (0,65 млн тонн) квот лишились. Об этом сообщает «РГ».Правда сейчас идут обсуждения в правительстве о возвращении квот на экспорт. Одновременно в Монголии, чьи угольные разрезы находятся гораздо ближе к Китаю, чем российские, конкуренты перехватили инициативу, воспользовавшись трудностями перевозки угля по РЖД.Власти Монголии прогнозируют, что экспорт энергетического и металлургического угля в КНР в 2025 году увеличится до 100 млн тонн. В 2024 году он составил 84 млн тонн. А в следующем году поставки в Китай фактически удвоятся до 165 млн тонн. На долю Монголии пришлось 60% импорта коксующегося угля, предназначенного преимущественно для сталелитейной промышленности Китая.- Угольщики Монголии начисто переигрывают российских, поскольку транспортное плечо у них очень короткое, угли богатейшие и расположены фактически на поверхности, его просто загружают на грузовики и тут же перевозят через границу в Китай, - говорит источник в деловых кругах Бурятии, работающий с монгольскими предпринимателями. - Сверхприбыли в угольном секторе настолько высоки, что знакомый бизнесмен за пару лет сверхдоходного бизнеса купил яхту в Монако и был рад, что договорился об аренде пирса за несколько миллионов.По оценке предпринимателя, монгольский и австралийский уголь будет постепенно вытеснять российский экспорт в Китай, и прежде всего из Кемерово, откуда уже невыгодно везти уголь в Поднебесную. В связи с этим погрузка угля в вагоны на РЖД резко упала.В Бурятии ситуация в угольной отрасли гораздо лучше, поскольку нерентабельные шахты в регионе закрылись еще при президенте Леониде Потапове. И поскольку у нас уголь теперь добывается не в шахтах, а дешевым открытым способом, то и издержки ниже, и, соответственно, меньше транспортное плечо. А уголь грузится на железную дорогу и поставляется в Китай довольно быстро. Однако с падением мировых цен на уголь трудно что-то сделать, и в этом случае, если потребители выиграют от снижения цен на топливо, то ряд угледобывающих регионов ждет жестокий кризис.Впрочем, ждать резкого снижения стоимости поставляемого тепла в ЖКХ не приходится.- Ежегодно две улан-удэнские ТЭЦ расходуют свыше 600 тыс. тонн энергетического угля стоимостью свыше 3250 рублей за тонну без НДС. Эта цена считается приемлемой, поскольку другим поставщикам уголь сбывается гораздо дороже, - сообщил информированный источник в ТГК-14. - Поэтому пока говорить о снижении цены не приходится.В Республиканской службе по тарифам отметили, что «цена на уголь для энергетики и ЖКХ, как правило, меняется несколько раз в год и обычно только в сторону увеличения.При этом в соответствии с действующим законодательством изменение цен на покупку топлива в течение текущего финансового периода не является основанием для пересмотра установленных тарифов».Добавим, что в России всегда находится масса причин, чтобы не снижать стоимость услуг.- Мне эта ситуация чем-то напоминает ситуацию на нефтяном рынке, когда мировые цены падают, но бензин у нас продолжает расти в цене, пусть и на немного. Они, нефтяники, объясняют это тем, что у них падает прибыль и за это должны заплатить автомобилисты. Этим Россия и отличается от западных стран, где снижение цен на нефть сразу же приводит к изменению ценников на бензоколонках в сторону понижения, - говорит Владимир Афанасьев. - Впрочем, в цене бензина слишком большая доля акциза, что нельзя сказать об угле. И цена на уголь для формирования тарифа в идеале должна отражаться на конечной стоимости гигакалории.В то же время есть в истории с топливом и тарифами и геополитическая составляющая. Поставщик топлива на городские ТЭЦ компания СУЭК в феврале 2024 года внесена в санкционные списки США, что осложнило поставки на экспорт тугнуйского угля.По данным «Форбс», в том же году состояние основателя СУЭК Андрея Мельниченко за год уменьшилось на $4,1 млрд, до $21,1 млрд.