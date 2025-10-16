Экономика и бизнес 16.10.2025 в 10:58

Монголия нарастила поставки меди на 1,7 миллиарда долларов

Экспортные доходы страны выросли за счёт роста цен на металлы
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

За первые девять месяцев 2025 года Монголия осуществила торговлю со 160 странами. Внешнеторговый оборот страны достиг 19,2 млрд долларов США.

По данным Национального статистического комитета, экспорт составил 10,7 млрд долларов США, импорт - 8,5 млрд долларов США, а положительное сальдо торгового баланса - 2,2 млрд долларов США. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Экспорт медной руды и концентрата увеличился на 1,7 млрд долларов США, гребённой шерсти и меха животных - на 141,9 млн долларов США, а цинковой руды и концентрата - на 45,5 млн долларов США.

Экспорт минеральных продуктов, драгоценных камней, металлических изделий составил 94,7% от общего объема экспорта. На минеральные продукты, машины и механическое оборудование, электрооборудование, транспортные средства, их части, основные металлы и изделия из них пришлось 71,2% импорта.

Цена на золото выросла на 782,6 доллара за унцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цена на медную руду и концентрат - на 452,1 доллара за тонну.

На долю угля приходилось 41,6% товарного экспорта в Китай, а на долю пришелся медной руды и концентрата - 40,4%. Кроме того, 99,6% товаров, экспортируемых в Швейцарию, приходилось на необработанное или полуобработанное золото. Из общего объема товаров, экспортируемых через КПП Гашуунсухайт, на долю медной руды и концентрата пришлось 71,3%, что на 9,9 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За первые девять месяцев текущего года 40,6% товаров было импортировано из Китая, 23,9% - из России, 10,8% - из Японии, 4,2% - из Республики Корея, 3,9% - из США и 2,4% - из Германии, что в сумме составило 85,8% от общего объема импорта.

За указанный период 72,2% импорта из России составляли нефтепродукты, 78,7% импорта из Японии - легковые автомобили, а 7,9% импорта из Китая - грузовые автомобили.

