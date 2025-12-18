Экономика и бизнес 18.12.2025 в 11:29

Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку

Предприниматель продавал игрушки на Wildberries с чужим товарным знаком
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку
Фото: скриншот страницы с Wildberries
Бизнесмен из Бурятии хотел заработать, продавая товары на маркетплейсе, но вместо этого попал почти на 3 миллиона рублей. Его засудила московская компания за незаконное использование чужого товарного знака. Сам предприниматель обвинил москвичей в недобросовестности и злоупотреблении правом.

Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд с иском обратилось ООО «МР Групп» из Москвы. Компания потребовала взыскать с предпринимателя из Бурятии 2 млн 750 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий ей товарный знак № 937379 («Kuromi/Куроми»). Нарушение москвичи обнаружили в ходе мониторинга интернета. Там им на глаза попалась страница на платформе Wildberries с предложением о продаже детской игрушки - музыкальной копилки-сейфа для денег «Куроми». На ней и красовался спорный товарный знак. 

«Товар маркирован обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца и обладает признаками контрафактности», - заявили москвичи.

Зафиксировав нарушение, представители «МР Групп» направили предпринимателю претензию. Они потребовали прекратить использовать их товарный знак и выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Не получив ответа, москвичи пошли в суд.

На суде улан-удэнский предприниматель иск не признал и представил свои аргументы. Так он указал, что московская фирма злоупотребляет правом, поскольку не представила доказательств производства спорного товара и намерения использовать обозначения в своей хозяйственной деятельности. «Истец приобрел право на товарный знак не с целью его использовать для индивидуализации товаров, а для предъявления исков и взыскании компенсации», заявил бизнесмен, назвав действия москвичей недобросовестными. Также он посчитал предъявленную сумму компенсации завышенной, однако своих контррасчетов суду не предоставил.

Тем не менее, его доводы суд не принял, а вот требования «МР Групп» признал законными и обоснованными. Помимо суммы компенсации в 2,75 млн рублей с предпринимателя взыскали еще 37 тысяч расходов на оплату услуг представителя и более 100 тысяч рублей госпошлины.

Решение суда было принято 15 декабря и еще не вступило в законную силу. Не исключено, что улан-удэнский бизнесмен попытается его обжаловать. 

Отметим, по данным из открытых источников, «МР Групп» занимается дистанционной торговлей и имеет права на шестьдесят с лишним товарных знаков. Правда, иски на других бизнесменов компания подает не часто.
Теги
суд товарный знак

Все новости

На трассах в Бурятии вышли на борьбу со снегом
18.12.2025 в 11:35
Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку
18.12.2025 в 11:29
Пять районов Бурятии обеспечили углем после нагоняя от прокуратуры
18.12.2025 в 11:19
На улицах Улан-Удэ поставили 132 ящика с песком
18.12.2025 в 11:17
В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника
18.12.2025 в 11:15
Сбежавшего из Бурятии блогера-иноагента приговорили к 6 годам колонии
18.12.2025 в 10:54
Студентке из Улан-Удэ пригрозили расправой за вывод инвестиций
18.12.2025 в 10:44
В Улан-Удэ организатора игорного клуба отправили на обязательные работы
18.12.2025 в 10:30
Грузопоток через КПП «Кяхта- Алтанбулак» вырос в в 2,5 раза
18.12.2025 в 10:24
Боец СВО из Бурятии полтора года ждал подключения дома к электросетям
18.12.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Предприниматели Бурятии получили ответы на насущные вопросы
Единый день консультаций объединил представителей власти и бизнеса
16.12.2025 в 17:12
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
Предприятие давно перестало платить за электричество
16.12.2025 в 15:50
На Новый год в Бурятии спиртное не подорожает
Однако уже с 1 января водка и коньяк вырастут в цене на 10-17%
16.12.2025 в 10:47
Бурятия снова уступила Иркутску и Чите по доходам и расходам населения
Причиной рейтинговых проблем стало дорогое продовольствие
16.12.2025 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru