Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку

Бизнесмен из Бурятии хотел заработать, продавая товары на маркетплейсе, но вместо этого попал почти на 3 миллиона рублей. Его засудила московская компания за незаконное использование чужого товарного знака. Сам предприниматель обвинил москвичей в недобросовестности и злоупотреблении правом.Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд с иском обратилось ООО «МР Групп» из Москвы. Компания потребовала взыскать с предпринимателя из Бурятии 2 млн 750 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий ей товарный знак № 937379 («Kuromi/Куроми»). Нарушение москвичи обнаружили в ходе мониторинга интернета. Там им на глаза попалась страница на платформе Wildberries с предложением о продаже детской игрушки - музыкальной копилки-сейфа для денег «Куроми». На ней и красовался спорный товарный знак.«Товар маркирован обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца и обладает признаками контрафактности», - заявили москвичи.Зафиксировав нарушение, представители «МР Групп» направили предпринимателю претензию. Они потребовали прекратить использовать их товарный знак и выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Не получив ответа, москвичи пошли в суд.На суде улан-удэнский предприниматель иск не признал и представил свои аргументы. Так он указал, что московская фирма злоупотребляет правом, поскольку не представила доказательств производства спорного товара и намерения использовать обозначения в своей хозяйственной деятельности. «Истец приобрел право на товарный знак не с целью его использовать для индивидуализации товаров, а для предъявления исков и взыскании компенсации», заявил бизнесмен, назвав действия москвичей недобросовестными. Также он посчитал предъявленную сумму компенсации завышенной, однако своих контррасчетов суду не предоставил.Тем не менее, его доводы суд не принял, а вот требования «МР Групп» признал законными и обоснованными. Помимо суммы компенсации в 2,75 млн рублей с предпринимателя взыскали еще 37 тысяч расходов на оплату услуг представителя и более 100 тысяч рублей госпошлины.Решение суда было принято 15 декабря и еще не вступило в законную силу. Не исключено, что улан-удэнский бизнесмен попытается его обжаловать.Отметим, по данным из открытых источников, «МР Групп» занимается дистанционной торговлей и имеет права на шестьдесят с лишним товарных знаков. Правда, иски на других бизнесменов компания подает не часто.