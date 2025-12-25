В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы

В Улан-Удэ разгорелся конфликт между предпринимателями Людмилой Гуля-Яновской, работающей под брендом «За рулем», и Дарьей Тураевой. Поводом для разбирательств стала реклама, которую последняя разместила в соцсети «Вконтакте».«Подберем качественные запчасти с гарантией! Остерегайтесь контрафакта и подделок За рулем», - гласило сообщение. Оно также имело ссылку, которая вела на страницу «Автолидера». Причем, словосочетание «За рулем» в рекламе было выполнено в одном стиле и одной цветовой гамме с вывесками магазинов «За рулем».Гуля-Яновскую такой ход, очевидно, возмутил. Предприниматель посчитала, что данная реклама может вызвать у горожан ассоциацию, что в сети «За рулем» продают контрафактные запчасти. Она написала заявление в УФАС Бурятии, чтобы привлечь Дарью Тураеву к ответственности за недобросовестную конкуренцию.Изучив ситуацию, УФАС согласился, что в действиях ИП Тураевой Д.Н. есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Они выразились в «распространении ложных, неточных и искаженных сведений в рекламе, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту индивидуальному предпринимателю Гуля-Яновской и нанести ущерб её деловой репутации».Антимонопольщики потребовали от Тураевой разместить в соцсети опровержение. Однако та ничего не сделала. Тогда ее привлекли к административной ответственности по ст. 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция».Но Тураева явно была не намерена так легко сдаваться. Она подала иск в Арбитражный суд Бурятии, потребовав признать решение УФАС незаконным и отменить его. В пользу этого она привела целый ряд доводов. Например, что ее надлежаще не известили о времени и месте составления протокола, что она не является прямым конкурентом Гуля-Яновской, а вменяемое ей административное правонарушение и вовсе квалифицировано неверно.Рассмотрев материалы дела, суд отмел часть доводов Тураевой, но в одном он с ней согласился. Судья пришел к выводу, что ее действия антимонопольщики, действительно, квалицифировали неверно – по статье «Недобросовестная конкуренция». Тогда как они подпадают под другую статью КоАП – 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе». На основании этого постановление УФАС Бурятии в отношении Дарьи Тураевой было отменено.Таким образом, Гуля-Яновская, по сути, пока ничего не добилась. Хотя решение суда еще не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.