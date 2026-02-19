Экономика и бизнес 19.02.2026 в 17:03
Большой майнинг в Бурятии так и не заработал
Налоговики хотят обанкротить майнинговый дата-центр в Мухоршибири
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Федеральная налоговая служба направила в Арбитражный суд заявление о признании банкротом компании «Битривер-Б». Эта фирма построила большой майнинговый дата-центр в Мухоршибирском районе.
Инвестиционный проект «Строительство дата-центра 100 МВт» в Мухоршибирском районе презентовали еще в 2020 году. Его инициатором выступил бизнесмен Игорь Рунец, персона достаточно известная в сфере майнинга криптовалюты. Для реализации задуманного предприниматель учредил компанию «Битривер-Б» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей и зарегистрировал ее в Мухоршибири.
В том же году «Битривер-Б» получил в аренду без проведения торгов земельный участок в Мухоршибири площадью 5,5 гектаров. Как рассказывал тогда сам Игорь Рунец, в рамках проекта планировалось построить центр обработки данных (ЦОД) и комплексную понижающую трансформаторную подстанцию. В ЦОДе предполагалось разместить оборудование для работы с big data, blockchain, «интернетом вещей» и облачными вычислениями. Сообщалось, что там будет создано около 100 рабочих мест, а планируемый объем вложений составит более 691 млн рублей.
Удалось ли воплотить проект в жизнь, не совсем понятно. По данным на 2024 год, он еще не был полностью готов. Последнее официальное упоминание о нем было датировано мартом 2025 года.
«В настоящее время объект находится в высокой степени готовности: получены технические условия от ПАО «ФСК ЕЭС», строительно-монтажные работы завершены, получены разрешения на ввод, приобретено оборудование, в рамках проекта будет создано 102 рабочих места. Инвестор ожидает завершения работ по технологическому присоединению объекта к сетям 220 кВ, которое запланировано на конец 1 квартала 2025 года, что позволит ввести объекты в эксплуатацию», - сообщали тогда в Минэкономики Бурятии.
После этой даты ЦОД окутало информационное молчание. Судя по всему, «Битривер-Б» все же начал работу, однако она по каким-то причинам не заладилась. Об этом свидетельствует, например, крупный иск о взыскании с компании задолженности за электроэнергию, поданный ПАО «Россети Сибирь». Энергетики с октября прошлого года требуют взыскать долг в сумме 5,5 млн рублей.
Кроме того, согласно базе данных судебных приставов, в отношении «Битривер-Б» возбуждено более 10 исполнительных производств на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.
Ну а апогеем неудач проекта стало задержание в начале февраля его основателя Игоря Рунца. Его обвинили в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговых обязательств, и отправили под домашний арест.
Что касается налоговых претензий к «Битривер-Б», то в заявлении о банкротстве речь идет о сумме 3,6 млн рублей. Смогут ли майнеры погасить задолженность и продолжить работу, или большой проект умрет, едва родившись, покажут ближайшие судебные заседания.
