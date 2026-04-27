Бурятия вошла в рейтинг лучших плательщиков по кредитам

Как сообщает исследование, проведенное РИА Новости в марте 2026 года, жители Бурятии продемонстрировали просто удивительную по сегодняшним временам высокую платежную дисциплину. Рейтинг, основанный на данных Центробанка и Росстата, показывает значительную дифференциацию по регионам.Доля просроченных кредитов в России варьируется от 2,67% до 25,5%, а медианное значение доли просроченной задолженности составляет 4,75% на 1 марта 2026 года. Наша же республика в марте заняла 12-е место в рейтинге исследованных 85 российских регионов. Доля просроченной задолженности у жителей республики составляет 3,74%, за год она увеличилась всего на 10%. Средняя задолженность одного экономически активного жителя Бурятии составляет 518 тыс. рублей.При этом у наших соседей ситуация сложилась просто аховая. Жители Иркутской области стали гораздо чаще допускать просрочки по кредитам. В итоге Приангарье оказалось в числе регионов-аутсайдеров по платежной дисциплине и заняло 61-е место по показателю просроченной задолженности.Годом ранее регион находился на 60-й позиции, а к марту 2026 года потерял еще одну строчку. Средний долг на каждого экономически активного жителя региона увеличился до 519 тыс. рублей, что на 23 тысячи больше, чем в марте 2025 года. Эти показатели хуже, чем в среднем по стране, где доля просроченных платежей составила 4,59% при задолженности порядка 489 тыс. рублей.Улан-удэнский специалист по финансовым рынкам Алексей Кушнир объясняет разницу в платежеспособности и добросовестности заемщиков двух регионов несколькими факторами. Во-первых, это роль дальневосточной ипотеки, которая выдается под низкий процент, что способствует лучшему обслуживанию заемщиками. Во-вторых, жители Бурятии, по мнению эксперта, отличаются от жителей Иркутской области большей долей сельского населения, которое более традиционно, оседло и менее склонно к риску. Эти причины, по его словам, обуславливают гораздо более высокую дисциплину заемщиков в Бурятии по сравнению с Иркутской областью.Также, возможно, на показатели повлиял тот факт, что Иркутская область гораздо сильнее пострадала от экономического кризиса, чем Бурятия, поскольку многие экспортно-ориентированные предприятия соседнего региона пострадали от западных санкций.Поскольку в Бурятии крупных предприятий не так много, то и потери оказались меньшими. Соответственно, меньше оказались и проблемы увольнений «лишних людей». Ведь практика показывает, что как только на крупном предприятии региона персонал переводится на неполный рабочий день или его сокращают, то у подавляющего большинства работников начинает расти просрочка по кредитам. В Бурятии из крупных предприятий пострадал пока только коллектив остановившегося в прошлом году «Улан-Удэстальмоста».В целом, если говорить по стране, то лидером по платежной дисциплине является Севастополь с показателем 2,67%. В число регионов с лучшей платежной дисциплиной также входят Крым, Санкт-Петербург, Чувашия, Якутия и Москва.