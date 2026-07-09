В Улан-Удэ замораживают модернизацию ТЭЦ-2

Решение совета директоров ТГК-14 о фактической заморозке проекта расширения ТЭЦ-2 переводит ситуацию из разряда корпоративных рисков в плоскость региональной энергетической безопасности. Формальный повод - отсутствие финансирования. Реальная же причина глубже - инвесторы не готовы вкладываться в актив, который в любой момент может перейти под контроль государства по иску прокуратуры.Согласно информации, оказавшейся в распоряжении редакции «Номер один», совет директоров компании поручил менеджменту приостановить строительно-монтажные работы по расширению ТЭЦ-2 именно из-за дефицита средств. Приоритетом объявлено поддержание текущей операционной деятельности, в то время как инвестиционные потоки предписано минимизировать.До 15 июля менеджменту поручено проанализировать последствия полной остановки стройки и повторно рассмотреть вопрос на совете директоров. Ключевым фактором, повлиявшим на это беспрецедентное решение, опрошенные нами аналитики единодушно называют угрозу изъятия собственности в пользу государства - в мае 2026 года прокуратура Забайкальского края подала иск о взыскании в доход казны акций ТГК-14, принадлежащих основным акционерам. Напомним, сами фигуранты сейчас находятся в следственном изоляторе.Между тем проекты расширения ТЭЦ-2 были одобрены еще в 2024 году на федеральном уровне: планировалось построить два энергоблока суммарной мощностью 155 МВт, стоимость проекта оценивалась в 65,5 млрд рублей, плановые даты ввода - 31 августа 2028 и 1 июля 2029. В инфраструктурной организации «Совет рынка» поясняют, что штрафные санкции последуют, только если компания официально откажется от обязательств по поставке мощности после наступления директивных сроков.Пока энергосистема справляется, но, как предупреждают профильные эксперты, этот запас прочности не бесконечен. Сама по себе приостановка не создаст немедленных сбоев в энергоснабжении региона, однако в среднесрочной перспективе это существенно снизит запас надежности энергосистемы Бурятии и ограничит возможности для подключения новых потребителей.ТЭЦ-2 играет критическую роль в перспективах теплоснабжения растущего Улан-Удэ и способности всей городской инфраструктуры реагировать на растущие нагрузки. По словам улан-удэнского эксперта в области теплоэнергетики Марины Елизовой, приостановка расширения ТЭЦ-2 прямо отразится на энергетической безопасности региона и затормозит возможность подключения новых объектов в Улан-Удэ. Причина в том, что другая городская ТЭЦ-1, играющая важную роль в теплоснабжении столицы, характеризуется критическим уровнем износа - свыше 70% - и объективно не сможет компенсировать дополнительную потребность в тепловой энергии, возникающую из-за активной жилой застройки и развития городской инфраструктуры. Ситуацию дополнительно осложняет текущее состояние оборудования. Несколько лет назад на ТЭЦ-1 были выведены из эксплуатации котлы № 11 и 13, что необратимо сократило резервную мощность станции и резко повысило риски в пиковые периоды отопительного сезона.Но, пожалуй, самую жесткую оценку происходящему дал улан-удэнский теплоэнергетик Владимир Афанасьев. По его словам, компания фактически отказывается от механизма возврата средств, который уже одобрило государство. Кроме того, энергетики игнорируют решение регулятора, разрешившего компании включить в тариф затраты на обустройство двух электротурбин - на 90 МВт и на 65 МВт - общей мощностью 155 МВт.- Они могли включить эти затраты в тариф и в течение 10 – 15 лет полностью окупить инвестиции за счет регулируемой выручки. Теперь этот инструмент выброшен, и это, безусловно, потеря лица, - комментирует эксперт.- Сегодня мы наблюдаем системный сбой, - продолжает Афанасьев. - Минэнерго в своем прогнозе до 2030 года обозначило дефицит электроэнергии в трех регионах - Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - в пределах 2,8 ГВт. При этом 155 МВт дополнительной мощности по ТЭЦ-2 уже были учтены и жестко вшиты в этот прогнозный баланс, который сегодня, как выяснилось, выполнен не будет. Для сравнения: Забайкальский край заявляет о намерении инвестировать в электроэнергетику целых 450 МВт электрической энергии. Однако остается открытым вопрос, будут ли и там выделены такие огромные средства в условиях инвестиционной паузы и резко ухудшившегося положения российской экономики. Сейчас для многих предприятий на первый план выходит не расширение и получение новых кредитов по заградительным ставкам, а элементарное выживание.