Бурятия растеряла свои семена

Состояние семеноводства в республике близко к катастрофическому





Известный эксперт-аграрий, председатель комитета Народного Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарев бьет тревогу. С его слов, семенная селекция, созданная в Бурятии еще в 1931 году, ныне практически уничтожена. Это уже приводит к падению объемов производства зерна до неприемлемых величин.

- Мы и дальше эти объемы будем «ронять» в связи с тем, что у нас сегодня практически прекращено нормальное семеноводство, наша бурятская селекция уже не выдает сорта, приспособленные к нашим условиям, - говорит Анатолий Кушнарев.Из-за упадка семеноводства репродукция бурятских сортов злаковых ухудшается, как и качество самих семян. Отсутствие семенного материала приводит к завозу в Бурятию дешевых семян непроверенных сортов. Хотя бурятская селекция выводила сорта, устойчивые к суровым условиям Сибири. Они нашли применение в других регионах, таких как Забайкалье, Хакасия, Тыва, а также в Монголии.- Два наших сорта – «Селенга» и «Бурятская остистая». Сегодня эти оригинальные семена высшей категории производятся в Иркутске, где мы вынуждены их закупать. Потому что иркутяне, воспользовавшись в свое время ситуацией, выкупили патенты. Хотя им надо сказать спасибо, что они их сохранили. Или «Арюна», которую выкупили и выращивают в Амурской области. Три сорта выведены у нас, а патенты – у других. А мы все проспали и теперь вынуждены у них брать, - рассказывает Анатолий Кушнарев.По его словам, в Бурятии семенная селекция была в ведении Бурятского НИИ сельского хозяйства. Но БурНИИСХ последние годы этим направлением серьезно не занимался. В настоящее время там практически не осталось ни кадров, ни материальной базы.- И мы потеряли селекцию, которая в свое время была признана в СССР уникальной для засушливых регионов. Если хотим производить зерно и корма, нам нужны собственные семена. Нужно возрождение первичного семеноводства, которое должно идти на основе наших бурятских сортов, - комментирует аграрий.Спасти ситуацию Анатолий Кушнарев предлагает через создание нового центра семенной селекции по аналогии с тем, как недавно в животноводстве Бурятии возродили племенную службу. Такой центр, по его замыслу, должен быть уже не под эгидой БурНИИСХ, а новой структурой.- Этот центр нужно организовать по принципу государственно-частного партнерства. Финансировать частично из государственного бюджета, часть пусть вложит инвестор, чтобы потом зарабатывать на продаже семян наших сортов. Бюджет Бурятии в одиночку это не потянет, - считает Анатолий Кушнарев.Другим вариантом он видит финансирование из федерального центра в рамках развития аграрных связей Монголии и России через сотрудничество с сельскохозяйственным институтом в Дархане. Ведь в Монголии схожие климатические условия и многие бурятские сорта злаков нашли там применение. Также парламентарий рассматривает возможность получить средства из программ развития Дальневосточного федерального округа.Кроме того, Анатолий Кушнарев говорит о необходимости субсидирования фермерских хозяйств, имеющих лицензию на производство семян. Также он предлагает создать в Бурятии региональный центр семеноводства, чтобы репродуцировать бурятские сорта, не дав им окончательно погибнуть. Но восстановление селекции требует уже более квалифицированных специалистов и серьезного обеспечения.- Если мы систему семеноводства восстановим, а ее надо по новой разработать, уже на рыночной основе, тогда нам удастся постепенно увеличить объемы зерна. Хотя бы до 150 тыс. тонн в год. Но серьезно заниматься селекцией – это уже наука, тут нужны другие кадры, более крупные вливания. Либо нам надо полностью ее похоронить. Напомню, бурятская селекция была создана в бедные 30-е годы, тем не менее государство находило средства. Тогда все делали «на колене», не было никакой механизации. А сейчас, в 21-м веке, есть новая техника, новые возможности, но нужно серьезное финансирование, - говорит Анатолий Кушнарев.Василий Тараруев для «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии