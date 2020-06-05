Предприниматели Бурятии массово распродают свой бизнес

Из-за коронавируса и введенных ограничений многие бизнесмены решили продать свое дело

Только на сайте «Авито» размещено около 130 объявлений о продаже готового бизнеса в Улан-Удэ и близлежащих районах Бурятии. Ежедневно их количество растет. «Номер один» связался с продавцами, а также узнал прогнозы экспертов о том, что ждет бизнес республики в ближайшие месяцы.

На любой вкусСейчас на «Авито» можно купить практически любой вид бизнеса – от летнего кафе или студии красоты за 150 тысяч до бассейна за 27 млн рублей. Продаются также продуктовые магазины, кафе, магазины разливных напитков, торговые павильоны, бутики по продаже косметики, АЗС, детские клубы, гостиницы, ателье и многое другое. Конечно, большинство из них продаются теми, кто не выдержал коронавирусного застоя и не нашел другого выхода, как избавиться от дела, создаваемого иногда не один год. Хотя, конечно, мало кто признается в этом – ведь бизнес же надо как-то продавать.Так, за 370 тыс. рублей в Улан-Удэ можно купить соляную пещеру. Предприниматель предлагает «вложиться в самое актуальное на сегодня – здоровье». Дополнительным плюсом, по мнению продавца, являются группы в соцсетях с тремя тысячами подписчиков.Причиной продажи продавец называет переезд в другой город, а также смену вида деятельности. Бизнес, по его словам, очень перспективный. Владелец готов снизить цену в том случае, если заберет часть оборудования.За 150 тыс. рублей можно прикупить студию красоты в центре города. Владелица салона предлагает полностью оборудованные места для мастеров красоты – маникюриста, лешмейкера, визажиста, бровиста. «Мебель в студии выполнена из сосны плюс витрина и оборудование. Наработанная клиентура. В данный момент открыты (здание не закрывают на карантин, работаем по обычному графику). Каждый день после 18.00 приходит уборщица - моет полы. Продаю вместе с мастерами по себестоимости», - пишет девушка в объявлении.- Я недавно вышла из декрета и вернулась на постоянное место работы, тружусь визажистом. Заниматься своим салоном сейчас некогда. Площадь помещения составляет 20 квадратных метров, за аренду в месяц платим 7200. Во время самоизоляции мы не закрывались, прием продолжался по одному человек в день, - рассказала владелица салона Юлия.Видимо, доход от работы визажистом по найму существенно превышает доходы от собственного салона красоты – в этом и кроется истинная причина продажи, хотя девушка признавать это не хотела.За 1 млн рублей в Октябрьском районе можно обзавестись собственным ателье. Продавец Алена говорит, что ее бизнесу чуть больше года, ателье находится рядом с остановкой и поток клиентов достаточно большой. Это из нематериальных активов, а к самому помещению прилагаются десять новых промышленных машин, вышивальная машина с лицензионным ПО, оборудованная примерочная и многое другое.За 17 млн рублей на федеральной трассе в 50 километрах от Улан-Удэ продается большое кафе. Владелица предлагает продажу либо аренду. «На участке в 75 соток находится кафе общей площадью 280 кв.м,в кафе есть первый обеденный зал, второй - банкетный (также используется как обеденный ) и ВИП-зал. Кухня, посудная, мясной, овощной, рыбный цеха, две кладовые, комната отдыха для персонала, кабинет директора, душевая для посетителей, подсобные помещения, котельная», - описывает свой бизнес женщина. Помимо кафе, на участке расположены СТО, благоустроенный туалет, баня, дом, скважина.Мы связались с продавцом придорожного бизнеса, им оказалась пенсионерка, женщине 62 года.- Я открыла кафе, когда мне было 40 лет. В начале 2000-х были все условия для предпринимателей – послабление налогового режима, открыть свое дело было легко. Многие именно тогда начали открывать придорожные кафе. Люди стали открываться массово, думают, что в общепите можно много заработать, но для дохода нужна низкая цена и вкусная продукция, а это получается не у всех. Поэтому конкуренция у нас большая, и ради десятка машин готовы друг другу свинью подложить, - рассказывает владелица кафе.Женщина продает кафе уже больше года, но реальных покупателей найти пока не может. Сейчас она сдает кафе в аренду, но выкупить ее бизнес-арендаторы не могут из-за нехватки средств. Сама хозяйка переехала в Краснодарский край.За 12 млн рублей в Улан-Удэ можно приобрести детский город профессий Small city. Напомним, он появился в столице Бурятии три года назад. Small city - это модель города, где дети могут поиграть во взрослых и примерить любую профессию. Каждый ребенок может на некоторое время стать пожарным, ди-джеем, врачом, банкиром и так далее. Официальную церемонию открытия города профессий возглавлял глава республики Алексей Цыденов. Причиной продажи детского города профессий владелец назвал переезд в другую страну.Общие проблемыНесмотря на то, что связывать продажу бизнеса с пандемией предприниматели отказались, поговорить на тему ее последствий многие все же решились. По их словам, главным следствием эпидемии коронавируса, с точки зрения бизнеса, стало резкое падение покупательской активности. Отток покупателей чувствуется особенно остро с учетом того, что значительная часть малых и средних предпринимателей работает в сфере услуг - торговле, общепите и т.д.Из-за сложившейся ситуации многие предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность, что привело к большим убыткам. Но даже те, кто по закону может продолжать работать, столкнулись со снижением продаж.Общей проблемой в разных сферах бизнеса стал дефицит оборотных средств. Исходя из этого, бизнесмены ожидают от государства финансовую поддержку, которая может быть оказана в нескольких форматах.Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Оловянников подтверждает, что ситуация у предпринимателей республики складывается тяжелая.- Предприятия, арендующие имущество, помещения, попали в очень сложные условия, многие из них уже не откроются. В 171-й федеральный закон приняты поправки, которые гласят о том, что нельзя будет торговать алкоголем там, где площадь помещения составляет менее 20 квадратных метров. У нас в городе таких заведений, не соответствующих новым требованиям, более 100. Все они закроются или будут вынуждены переехать, - рассказывает замминистра.Активную поддержку пострадавшим во время эпидемии предприятиям оказывает центр предпринимательства «Мой бизнес».- Мы получили более 2 тыс. звонков, причем это именно обработанные обращения – предприниматели спрашивают, где и как получить помощь. Поддержка бизнеса реализуется через разные ведомства. Если нужно, помогаем заполнять документы для получения помощи. Но стоит помнить, что поддержку могут получить только те, кто попал под пострадавшие виды деятельности. Мы даем налоговые «каникулы», отсрочку по микрозаймам, резиденты промпарка освобождены от арендной платы, все предприятия освобождены от проверок, - перечисляет Алексей Оловянников.Не откроется третьПо словам Алексея Оловянникова, порядка 30% предприятий общественного питания в Бурятии могут открыться после снятия для них ограничительных мер. В Министерстве промышленности и торговли республики отмечают, что оборот отрасли за 1 квартал 2020 года составил 2,8 млрд рублей, или 106,2% к аналогичному периоду 2019 года. Потом ситуация резко ухудшилась.- В апреле 2020 года, по сравнению с мартом 2020, оборот упал на 21,6%, а по сравнению с апрелем 2019 года - на 21,2%. Вообще ситуация в общепите очень сложная, считаю, что 30% предприятий могут не открыться после выхода из ограничений по ковиду. Большинство предприятий потеряло костяк своих коллективов, а это обученные официанты и повара, - описывает ситуацию чиновник. Такие выводы Алексей Оловянников сделал на анализе данных, а также из личных бесед с владельцами точек общепита.У бизнес-омбудсмена Бурятии Чингиса Матхеева прогнозы также неоптимистичные.- Всего порядка 10% предпринимателей смогли воспользоваться мерами поддержки. Получение зависит от кода ОКВЭД. Привязка федеральных мер подержки к ОКВЭДам очень топорная и несправедливая. Насколько быстро бизнес вернется к жизни, зависит от того, насколько сильными будут давление и требования. На Сахалине открыли общепит, но условия там очень строгие – постоянные проверки, требования к рассадке посетителей. Говорят, что смысла открываться просто нет, - подчеркивает уполномоченный по правам предпринимателей.На сегодняшний день четкой статистики, какой урон понес малый и средний бизнес от пандемии коронавируса, еще нет. Прояснится ситуация ближе к концу года. Однако уже сейчас можно сказать, что значительная часть бизнеса может уйти в тень, а оставшиеся не у дел сотрудники общепита, продавцы и все остальные пополнят рынок безработных, и это будет очередное давление на социальную систему.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: russianstock.ru