В Улан-Удэ «ликвидатор» «Стальмоста» запросил огромную премию за продажу завода

Тем временем бывшим работникам завода говорят, что денег нет





Арбитражный суд Бурятии по просьбе Управления федеральной налоговой службы по РБ отложил рассмотрение заявления иркутского конкурсного управляющего ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрия Никонова о выплате ему премии за продажу имущества завода за 528 млн рублей. Между тем бывшим работникам завода, ожидающим выплат за «профессиональные» увечья, говорят, что денег нет.

Напомним, что в октябре 2019 года за минимальную цену – 528 млн рублей - конкурсный управляющий продал имущество обанкроченного ЗАО «Улан-Удэстальмост». Завод, можно сказать, по дешевке приобрел единственный участник торгов - ООО «Мосты Байкала». Довольно удивительно, что имущество ранее оценивалось в 3 млрд рублей, но было продано за столь низкую сумму. Причем больше всего, судя по всему, проиграл Сбербанк - главный кредитор завода. Мало того, что банк прилично потерял при продаже актива, он еще выдал кредит ООО «Мосты Байкала» под покупку завода.Главным учредителем этой фирмы с долей в 75% через цепочку фирм является основной кредитор «Стальмоста» - Сбербанк. Оставшиеся 25% принадлежат ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания» бизнесмена Павла Образцова. По сведениям «Номер один», одно время г-н Образцов числился гендиректором банкротного ООО «Автодор-ККБ Звенигород», в число учредителей которого ранее входил хозяин ООО «Улан-Удэстальмост» Туфан Садыгов. Также оба бизнесмена возглавляли компанию «Сибмост групп». Причем и этот полумиллиардный кредит, выделенный под покупку имущества завода, не спешат возвращать Сбербанку. Непонятно, где тут вообще выгода для банка? Как говорится, куда ни кинь - везде одни убытки. Видимо, речь идет о плохом качестве управления со стороны топ-менеджеров Сбербанка, если не сказать более.На этом фоне конкурсный управляющий Юрий Никонов запросил в Арбитражном суде РБ нехилую, мягко скажем, премию в размере 4,5% от стоимости проданного имущества завода. По некоторым оценкам, за минусом налогов г-ну Никонову плюсом к его зарплате конкурсного управляющего «светит» около 17 млн рублей. Но возникает вопрос, а за какие такие заслуги он вознамерился заполучить столь астрономическое вознаграждение?Напомним, что иркутянин Юрий Никонов появился в Бурятии несколько лет назад, когда участвовал в банкротстве и распродаже по дешевке имущества ООО «Икат-плюс» (кстати, оно тоже было в залоге у Сбербанка) и его «жемчужины» - улан-удэнского торгового комплекса «Форум», готовность которого составляла 98%.- На строительство торгового центра «Форум» Бато Очиров (хозяин «Икат-плюс». - Ред. прим.) потратил 1 млрд 100 млн рублей, причем при курсе доллара в 30 рублей, - рассказывает информированный источник. - Ведь там высокая доля импортных строительных материалов, и должна была быть переоценка по более чем двукратно выросшему курсу доллара. Но продали в итоге почти в три раза дешевле израсходованных на строительство средств - всего за 634 млн рублей.Тем не менее, несмотря на жалобы, сговор конкурсного управляющего со счастливым покупателем «Форума» с целью занижения цены в суде доказать не удалось. Тем не менее Арбитражный суд РБ выявил нарушения процедуры продажи объекта. А действия Юрия Никонова признаны ненадлежащими с отстранением его от конкурсного управления.Неудивительно, что когда 14 июля на заседании Арбитражного суда Бурятии Юрий Никонов запросил у суда разрешения направить 4,5% вырученных от продажи имущества ЗАО «Улан-Удэстальмост» себе в карман, кредиторы выступили против. В частности, представитель Управления ФНС РФ по РБ заявил ходатайство о приостановлении производства до завершения расчетов с кредиторами должника. Дело в том, что выплата премии конкурсному управляющему фактически означает, что работа по продаже завода выполнена и наступает фаза завершения производства. Однако еще до начала заседания от граждан Корнакова, Цыденова, Яньковой, Полежаева, Арсаланова, Телешева и Петрова поступили письменные отзывы. В них кредиторы просят не утверждать расчет суммы процентов конкурсного управляющего в размере 4,5% и уменьшить сумму премии.Дело в том, что большинство данных граждан - это бывшие работники ЗАО «Улан-Удэстальмост», которые в ходе работы на предприятии «заработали» либо тяжелые профессиональные болезни, либо увечья. Но выплат от завода так и не дождались. Рабочим популярно объяснили, что, мол, денег больше нет и вы там сами, как хотите, держитесь. Неудивительно, что пострадавшие граждане были крайне удивлены, что деньги то, оказывается, есть. Но не про их честь.Пока неясно, на какую часть от 17 млн «никоновской» премии рассчитывают граждане, получившие увечья? Скорее всего, речь идет об 1-2 млн рублей каждому, а остатки можно оставить г-ну Никонову. Скорее всего, позиция УФНС на суде также склонилась в русло требований граждан. Ведь если часть денег от продажи имущества пустить на потребление, думается, очень богатого конкурсного управляющего, то возникает вопрос – а что будет с правами пострадавших на производстве рабочих?Кроме того, ускоренная выдача суперпремии и завершение конкурсного производства на ЗАО «Улан-Удэстальмост» явно преждевременны. Поскольку часть имущества предприятия осталась непроданной. Соответственно, г-ну Никонову надо думать не о премии, а о том, как вернуть все долги кредиторам. Например, до сих пор не продана еще туристическая база предприятия на оз. Котокель. Не решен вопрос о возврате средств за построенные заводом коттеджи в поселке Зеленый. Напомним, заводу в 2007 году Улан-Удэ выделил около 80 земельных участков, на которых ЗАО «Улан-Удэстальмост» построило частные благоустроенные кирпичные дома. В них въехали работники завода, которым дома передали в ипотеку. Но когда завод начало лихорадить, то платежи прекратились. И сегодня возникает дилемма - либо продать дебиторскую задолженность сторонней организации с дисконтом, либо самим через суд взыскивать с владельцев домов долги. Судя по всему, этим муторным делом мало кто хочет заниматься.Также на заседании Арбитражного суда РБ представитель кредитора завода - ООО «БайкалБрокер» - заявил, что в ходе арбитражного производства явно «занижены цены сдачи имущества в аренду» (когда ЗАО «Улан-Удэстальмост» передало имущество предприятия в аренду структуре Туфана Садыгова. - Прим. авт.). И попросил суд «отложить заседание для формирования позиции по делу, в том числе для раскрытия нарушений конкурсного управляющего, которые могут повлечь уменьшение процентов по вознаграждению». Рассмотрение вопроса о премиальных перенесли на 12 августа.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»