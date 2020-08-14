Селенгинский ЦКК «поскользнулся» на отходах

Ведущему предприятию целлюлозно-бумажной отрасли Бурятии не повезло





Крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири очень долго, больше года, пытался выпутаться из неприятного положения. Попытки не удались. Противостояние шло с Росприроднадзором. И в итоге предприятию, руководимому депутатом Хурала Лилией Деевой, придется раскошелиться. Ведь суд встал на сторону государства, а не бизнеса.

Селенгинский ЦКК официально признан объектом, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду первой категории. Он взят на госучет. Деятельность комбината заключается в выпуске целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона.По закону за выбросы загрязнений в воздух, слив в водные объекты, захоронение отходов надо платить. Расчет прост. Платежную базу (по каждому загрязняющему веществу из перечня таких веществ) умножают на ставку, коэффициенты и потом все суммируют.Если предприятие ведет сброс, захоронение без разрешений, утвержденных нормативов образования отходов производства, лимитов их захоронения, то при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду оно должно применять повышенный пятикратный коэффициент. Это можно назвать экономическим наказанием для тех, кто не соблюдал правила.На этих моментах и «поскользнулся» ЦКК. Ему вменили в обязанность пересчитать свои платежи за 2016 год в пятикратном размере.В ходе своей жизнедеятельности ЦКК производит десятки видов отходов. Так получилось, что в 2014 году вступила в действие федеральная новинка. Предприятиям стало необходимо оформлять паспорта на отходы по новому образцу и затем включать обновленные данные в «Проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения».При подготовке новых паспортов отходов ЦКК должен был подтвердить их класс опасности. Тем более что с 2010 года комбинат стал производить ряд уникальных отходов, не зарегистрированных в федеральном Каталоге отходов. Ранее ЦКК, конечно, пытался включить эти специфические отходы в Каталог, согласовать с госорганами проблему их паспортизации, но все почему-то не получалось. Поэтому на протяжении нескольких лет предприятие делало так: относило специфические отходы к тем, что существуют в Каталоге, и оформляло паспорта, проект, прочие документы. По большому счету такое допускалось.Однако неожиданно Росприроднадзор выяснил, что с конца 2015 года около полутора лет на комбинате был юридический пробел - предприятие работало в отсутствие утвержденного проекта. Тогда-то ему и указали сделать перерасчет платы в пятикратном размере. ЦКК возмутился и пошел в суд.Вообще новые паспорта, необходимые для обновленного Проекта, на 27 видов отходов были оформлены ЦКК без проблем. Эти 27 видов имелись в Каталоге. Но вот по присвоению класса опасности пяти видам, которые отсутствуют в нем, появились крупные проблемы, затормозившие процесс.Не раз и не два ЦКК обращался к Росприроднадзору. Тот пересылал материалы в «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия». То и дело бурятское предприятие само напрямую просило данный ФЦАО ускорить рассмотрение материалов, переправленных надзорным органом.Стиль работы Центра, кстати, вызвал резонное удивление бурятского суда, рассматривавшего дело.«Следует признать, что процесс рассмотрения материалов по отходам ОАО «Селенгинский ЦКК» действительно занял довольно длительное время, что вызвано превышением разумных сроков подготовки и направления заключения со стороны ФБУ «ФЦАО», отметила Фемида.Признание такого факта, к сожалению, не помогло. Как было разъяснено в ходе суда, Селенгинский ЦКК тоже сделал ряд досадных промашек. И в итоге требование Росприроднадзора к ЦКК пересчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году в пятикратном размере назвали обоснованным.Селенгинский ЦКК же цеплялся за любую возможность. Даже пытался сказать, что предприятию было неясно предписание в части того, каким конкретно способом надо провести его исполнение (то есть какие действия надлежит совершить). Аргумент отклонен: «В данном случае способ исполнения оспариваемого предписания должен определяться обществом самостоятельно».Оспорить предписание Росприроднадзора предприятию, руководимому Лилией Деевой, не удалось ни в бурятском суде, ни в двух вышестоящих инстанциях. 27 июля ЦКК проиграл суд уже в кассационной инстанции. На этом примере видно, как важно быть внимательнее и прозорливее. Как важно быть расторопным и учитывать всевозможные задержки в прохождении документов по инстанциям (особенно федеральным).Промашки будут дорого обходиться. В этом случае, как видим, обошлись в пятикратном размере.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»