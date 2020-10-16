В Бурятии стали производить больше мебели и одежды

Рост промышленного производства в республике составил 7%



Промышленное производство в Бурятии в январе–сентябре 2020 года выросло на 7% по сравнению с январем–сентябрем 2019 года, сообщает Бурятстат.



Позитивную динамику продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, добывающие предприятия, а также обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года на 23,9%, 10,7% и 8,5% соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом, паром и теплом показатели января–сентября 2020 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 10,5%.



Рост промышленного производства в январе–сентябре 2020 года наблюдался по таким видам экономической деятельности, как производство пищевых продуктов (индекс производства 101,7%), производство одежды (177,3%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов (100,1%), производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели (125,3%), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (191,7%).



Фото: «Номер один»