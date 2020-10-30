Власти Улан-Удэ поощрили «Фортуну» за срыв отопительного сезона

Оскандалившаяся компания выиграла еще один крупный контракт от мэрии



В Улан-Удэ подведены итоги торгов на реконструкцию Городского комбината школьного питания стоимостью 263 миллиона рублей. Контракт неожиданно выиграла компания «Фортуна», по вине которой жители нескольких микрорайонов столицы Бурятии замерзали в течение двух недель.

Первые торги на реконструкцию комбината школьного питания объявлялись еще в августе. Однако тогда аукцион был отменен по решению самого заказчика - МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Новые торги объявили в конце сентября. При этом сразу две компании - «Бурятпроектреставрация» и «МК 137» - подали жалобы в УФАС, в которых указали на многочисленные нарушения в аукционной документации. Правда, по неизвестным причинам позже жалобы были отозваны, а сами их инициаторы не приняли участие в торгах.



В итоге за контракт бились три фирмы: «Фортуна», «Дом 2000» и «Легион-1». При рассмотрении заявок члены конкурсной комиссии присудили первым двум компаниям наивысшее количество баллов по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема». Однако «Фортуна» предложила наименьшую цену – 245,5 млн рублей, за счет чего и стала победителем.



Напомним, «Фортуна» оскандалилась в Улан-Удэ уже дважды. Первый раз дело было в 2017 году, когда компанию за срыв реконструкции национальной библиотеки на два года включили в список недобросовестных поставщиков. Однако сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года на «Фортуну» буквально посыпались новые контракты от администрации города. Их общая стоимость составила почти 300 миллионов рублей. В этом году сумма выигранных фирмой подрядов, также в основном от мэрии, превысила уже полтора миллиарда. Причем и на этот раз не обошлось без скандала, который оказался просто грандиозным.



Как уже всем известно, фирма затянула выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от котельной Юго-Западная. В результате жители сотых кварталов Улан-Удэ весь сентябрь просидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался



По факту срыва отопительного сезона Следственный комитет Бурятии



По хорошему после таких событий городские власти не должны были подпускать «Фортуну» к торгам даже на пушечный выстрел. Однако вместо этого чиновники мэрии по сути поощрили оскандалившуюся компанию новым контрактом на четверть миллиарда рублей.



Фото: «Номер один» Первые торги на реконструкцию комбината школьного питания объявлялись еще в августе. Однако тогда аукцион был отменен по решению самого заказчика - МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Новые торги объявили в конце сентября. При этом сразу две компании - «Бурятпроектреставрация» и «МК 137» - подали жалобы в УФАС, в которых указали на многочисленные нарушения в аукционной документации. Правда, по неизвестным причинам позже жалобы были отозваны, а сами их инициаторы не приняли участие в торгах.В итоге за контракт бились три фирмы: «Фортуна», «Дом 2000» и «Легион-1». При рассмотрении заявок члены конкурсной комиссии присудили первым двум компаниям наивысшее количество баллов по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема». Однако «Фортуна» предложила наименьшую цену – 245,5 млн рублей, за счет чего и стала победителем.Напомним, «Фортуна» оскандалилась в Улан-Удэ уже дважды. Первый раз дело было в 2017 году, когда компанию за срыв реконструкции национальной библиотеки на два года включили в список недобросовестных поставщиков. Однако сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года на «Фортуну» буквально посыпались новые контракты от администрации города. Их общая стоимость составила почти 300 миллионов рублей. В этом году сумма выигранных фирмой подрядов, также в основном от мэрии, превысила уже полтора миллиарда. Причем и на этот раз не обошлось без скандала, который оказался просто грандиозным.Как уже всем известно, фирма затянула выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от котельной Юго-Западная. В результате жители сотых кварталов Улан-Удэ весь сентябрь просидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался на две недели позже запланированного . Городские власти «зашевелились» только после стихийного схода жителей «сотых», бросив на помощь «Фортуне» строителей и сварщиков из других компаний и даже городских МУПов. В начале октября замерзающие квартала, наконец, подключили к теплу.По факту срыва отопительного сезона Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В свою очередь, мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.По хорошему после таких событий городские власти не должны были подпускать «Фортуну» к торгам даже на пушечный выстрел. Однако вместо этого чиновники мэрии по сути поощрили оскандалившуюся компанию новым контрактом на четверть миллиарда рублей.Фото: «Номер один»