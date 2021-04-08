Москва вмешалась в разборки с закупками медоборудования в Бурятии

В минздрав республики нагрянули с проверкой представители центрального аппарата УФАС



Вчера в Министерство здравоохранения Бурятии нагрянула проверка из Москвы в составе федеральной антимонопольной службы в сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел РФ.

Как стало известно «Номер один», проверка связана с нарушениями антимонопольного законодательства компании «Никмед», занимающейся поставкой медоборудования в том числе в Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер. По информации нашего источника, днем ранее документы о госзакупках изъяли из офисов самой коммерческой организации.

Отметим, руководитель «Никмеда» - известный бизнесмен Дмитрий Перинов.

Как ранее писал «Номер один», череда скандалов вокруг онкодиспансера Бурятии длится уже далеко не первый год, начиная с момента завершения его строительства. Строительство второй очереди онкодиспансера оценили примерно в 1,5 млрд. Однако эту сумму зачем-то разделили пополам и объявили два конкурса. По итогу в обоих торгах победителем вышла «Бурятпроектреставрация». В сентябре 2019 года проигравшая компания «Стройинком» пожаловалась, что ее незаконно «слили», отдав победу фавориту. Жалоба была удовлетворена Федеральной антимонопольной службой, предписавшей переиграть конкурс. Уже после подписания стало известно, что 12 сентября (КАКОГО ГОДА) неустановленные лица, якобы действующие от имени УФАС РБ, незаконно сняли блокировку подписания контракта в электронной системе на 48 минут. И именно за эти минуты заказчик - УКС правительства РБ - успел подписать контракт с ООО «Буряпроектреставрация».

Сразу после этих событий разыгралась еще одна история, менее денежная, но гораздо более резонансная. Речь идет о контрактах на поставку медоборудования для онкодиспансера.



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