Монголы втягивают жителей Бурятии в сетевой маркетинг

Граждане соседней страны зарегистрировали в республике более тысячи фирм





Предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес в Бурятии, стало больше. Интересные цифры приводит Чингис Матхеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия.

«Если говорить о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, то сравнение 10 апреля 2021 года с 10 апреля 2020 года показывает увеличение», - говорит он.Учитывая, что прошлый, «коронавирусный» год был для малых предпринимателей очень сложным, статистика выглядит весьма парадоксально.Уполномоченный отмечает, что цифры по официальным предпринимателям, «наверное, могут носить слегка манипулятивный характер».«Допустим, я знаю, что некоторые фактически приостановили свою деятельность, но формально такое заявление не подавали», - указывает Чингис Матхеев.Но в целом уполномоченного тоже удивили увеличившиеся цифры.Когда он запросил данные в налоговой службе, выяснилось, что в прошлом году, оказывается, более 1400 обществ с ограниченной ответственностью зарегистрировано гражданами Монголии.«Это различные организации, занимающиеся сетевым маркетингом. С одной стороны, может быть, это что-то фиктивное. Но, по информации налоговой, они заплатили за 2020 год 36 млн рублей налогов», - рассказывает Чингис Матхеев некоторые подробности.По его мнению, ничего страшного в том, что граждане соседней страны регистрируют свои ООО, нет.Страшного, вероятно, нет, но столь масштабный бизнес-интерес монголов к развитию сетевого маркетинга в Бурятии выглядит странновато. К тому же в Бурятии, особенно в Улан-Удэ, давно есть своя когорта активистов сетевого маркетинга, и их вполне хватает.Но не исключено, что загадочные «волны» монгольских бизнесменов могут быть связаны с другим. Формально фирмы в Бурятии учреждают граждане Страны степей, о чем и говорит уполномоченный. Однако можно предположить, что фактически за спинами монгольских учредителей могут стоять представители из Китайской Народной Республики, осуществляющие опосредованным образом, через Монголию, более плотный «заход» в Бурятию.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com