Монголы втягивают жителей Бурятии в сетевой маркетинг

Граждане соседней страны зарегистрировали в республике более тысячи фирм
Предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес в Бурятии, стало больше. Интересные цифры приводит Чингис Матхеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия.
«Если говорить о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, то сравнение 10 апреля 2021 года с 10 апреля 2020 года показывает увеличение», - говорит он.
Учитывая, что прошлый, «коронавирусный» год был для малых предпринимателей очень сложным, статистика выглядит весьма парадоксально.
Уполномоченный отмечает, что цифры по официальным предпринимателям, «наверное, могут носить слегка манипулятивный характер».
«Допустим, я знаю, что некоторые фактически приостановили свою деятельность, но формально такое заявление не подавали», - указывает Чингис Матхеев.
Но в целом уполномоченного тоже удивили увеличившиеся цифры.
Когда он запросил данные в налоговой службе, выяснилось, что в прошлом году, оказывается, более 1400 обществ с ограниченной ответственностью зарегистрировано гражданами Монголии.
«Это различные организации, занимающиеся сетевым маркетингом. С одной стороны, может быть, это что-то фиктивное. Но, по информации налоговой, они заплатили за 2020 год 36 млн рублей налогов», - рассказывает Чингис Матхеев некоторые подробности.
По его мнению, ничего страшного в том, что граждане соседней страны регистрируют свои ООО, нет.
Страшного, вероятно, нет, но столь масштабный бизнес-интерес монголов к развитию сетевого маркетинга в Бурятии выглядит странновато. К тому же в Бурятии, особенно в Улан-Удэ, давно есть своя когорта активистов сетевого маркетинга, и их вполне хватает.
Но не исключено, что загадочные «волны» монгольских бизнесменов могут быть связаны с другим. Формально фирмы в Бурятии учреждают граждане Страны степей, о чем и говорит уполномоченный. Однако можно предположить, что фактически за спинами монгольских учредителей могут стоять представители из Китайской Народной Республики, осуществляющие опосредованным образом, через Монголию, более плотный «заход» в Бурятию.
Служба информации «Номер один»
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?