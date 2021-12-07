Известный телеведущий займется созданием экспресс-курсов изучения бурятского языка

Дмитрий Петров известен образовательными программами на телеканале "Культура"



Известный полиглот Дмитрий Петров заинтересовался проблемами бурятского языка. О них телеведущему языковых уроков на российском телеканале "Культура" рассказал худрук "Буряад театра" Саян Жамбалов.



- Саян Жамбалов пожаловался телеязыковеду на плачевное состояние бурятского языка, и проблемах отчуждения родного языка, особенно среди молодёжи. Дмитрий Петров заинтересовался, и, в свою очередь, рассказал, о просветительской роли, которые он преследует в своих телепрограммах, - сообщает пресс-служба Буряад театра.

Собеседник поведал, что имеет успешный опыт решения такого рода вопросов. В частности, по просьбе друзей из Татарстана он разработал и внедрил в жизнь экспресс-курсы татарского языка. И как сам между делом быстро овладел непростым в изучении татарским, добавив его в список из нескольких десятков языков, которые знает.- Будем спасать! - резюмировал полиглот беседу, и ответил согласием на предложение осуществить нечто подобное в отношении бурятского языка.

Дмитрий Петров – российский лингвист, полиглот, в разной степени владеющий 30 языками. Автор специализированных профессионально-ориентированных курсов по изучению языков и синхронному переводу. Старший преподаватель Московского Государственного Лингвистического Университета Координатор группы синхронных переводчиков Москвы. Консультант по лингвистическим вопросам ряда государственных и корпоративных структур.