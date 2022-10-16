Культура 16.10.2022 в 16:21

В Улан-Удэ пройдет диктант по бурятскому языку

Мероприятие состоится 21 октября в рамках проведения Недели бурятского языка
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пройдет диктант по бурятскому языку

С 14 по 21 октября в Национальной библиотеке Бурятии проходит Неделя бурятского языка. В ее рамках запланирован диктант, конкурс лучших чтецов, мастер-класс «Традиции бурятского народа» и многое другое.

Так, 14 октября в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки уже прошел конкурс — участники соревновались в чтении скороговорок на бурятском языке, а победители получили ценные призы.

18 и 19 октября в Национальной библиотеке в рамках Недели бурятского языка намечается конкурс чтецов «Книга твоим голосом» на бурятском языке. Дети и взрослые смогут попробовать себя в качестве чтецов аудиокниг. К прочтению будут предложены тексты героического эпоса «Гэсэр» на бурятском языке и стихотворения поэтов Бурятии. Мероприятие пройдет в профессиональной звукозаписывающей студии Национальной библиотеки Бурятии 18 и 19 октября, с 11.00 до 13.00.

А 21 октября в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки в рамках Недели бурятского языка состоится диктант на бурятском языке. Цель диктанта — сохранение бурятского языка, повышение грамотности среди населения. Принять участие в диктанте и проверить свои силы могут все желающие, участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.


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Фото: "Номер один"

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В Улан-Удэ пройдет диктант по бурятскому языку
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