В Улан-Удэ пройдет диктант по бурятскому языку

С 14 по 21 октября в Национальной библиотеке Бурятии проходит Неделя бурятского языка. В ее рамках запланирован диктант, конкурс лучших чтецов, мастер-класс «Традиции бурятского народа» и многое другое.

Так, 14 октября в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки уже прошел конкурс — участники соревновались в чтении скороговорок на бурятском языке, а победители получили ценные призы.

18 и 19 октября в Национальной библиотеке в рамках Недели бурятского языка намечается конкурс чтецов «Книга твоим голосом» на бурятском языке. Дети и взрослые смогут попробовать себя в качестве чтецов аудиокниг. К прочтению будут предложены тексты героического эпоса «Гэсэр» на бурятском языке и стихотворения поэтов Бурятии. Мероприятие пройдет в профессиональной звукозаписывающей студии Национальной библиотеки Бурятии 18 и 19 октября, с 11.00 до 13.00.

А 21 октября в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки в рамках Недели бурятского языка состоится диктант на бурятском языке. Цель диктанта — сохранение бурятского языка, повышение грамотности среди населения. Принять участие в диктанте и проверить свои силы могут все желающие, участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+



Фото: "Номер один"