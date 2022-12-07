Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу

Республиканская детско-юношеская библиотека проведет гаражную распродажу 17 декабря с 14:00 до 20:00. Каждый желающий сможет приобрести и продать вещи: от одежды до собственной хенд-мейд продукции.



«Все товары на распродаже можно купить по доступным ценам и скидкам: книги для взрослых и детей, одежду, бижутерию, авторские художественные работы и многое другое. Гаражная распродажа – возможность обновить гардероб, найти раритетные букинистические экземпляры, попробовать оригинальные кондитерские изделия»,

- рассказали в пресс-службе организации.



Вдобавок, на мероприятии улан-удэнцы смогут выпить кофе от кафе «Атлас», приобрести книги от независимого книжного магазина «Калашников», испечь имбирные печенья, а также познакомиться с новыми людьми.

Событие проведут в центре чтения им. Д. Батожабая по улице Ключевская 23а. В течении дня для гостей будет выступать DJ Южный Ветер с музыкальным сетом.

Для участия в качестве продавца на гаражной распродаже необходимо заполнить анкету.

Возрастное ограничение 12+

Фото: pixabay.com