Культура 07.12.2022 в 11:34

Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу

Музыка, печенье и шоппинг: принять участие в качестве продавца или покупателя может каждый
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу

Республиканская детско-юношеская библиотека проведет гаражную распродажу 17 декабря с 14:00 до 20:00. Каждый желающий сможет приобрести и продать вещи: от одежды до собственной хенд-мейд продукции.

«Все товары на распродаже можно купить по доступным ценам и скидкам: книги для взрослых и детей, одежду, бижутерию, авторские художественные работы и многое другое. Гаражная распродажа – возможность обновить гардероб, найти раритетные букинистические экземпляры, попробовать оригинальные кондитерские изделия»,

 - рассказали в пресс-службе организации.

Вдобавок, на мероприятии улан-удэнцы смогут выпить кофе от кафе «Атлас», приобрести книги от независимого книжного магазина «Калашников», испечь имбирные печенья, а также познакомиться с новыми людьми.

Событие проведут в центре чтения им. Д. Батожабая по улице Ключевская 23а. В течении дня для гостей будет выступать DJ Южный Ветер с музыкальным сетом.

Для участия в качестве продавца на гаражной распродаже необходимо заполнить анкету.

Возрастное ограничение 12+

 Фото: pixabay.com

Теги
библиотека гаражная распродажа

Все новости

В Бурятии полицейские уберегли мужчину от потери около 5 млн рублей
07.12.2022 в 12:41
В Бурятии из-за обогревателя воспламенилась детская кроватка
07.12.2022 в 12:27
Митингующие в Улан-Баторе: «Примите ответственность!»
07.12.2022 в 11:43
Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу
07.12.2022 в 11:34
В Бурятии 68 работникам лесхоза не выплачивали зарплату 2 месяца
07.12.2022 в 11:14
В Бурятии осудили сельчанина за убитую кабаргу
07.12.2022 в 10:49
В районе Бурятии пожарники помогли семье мобилизованного подготовиться к зиме
07.12.2022 в 10:18
В Бурятии число вызовов врачей выросло в три раза
07.12.2022 в 10:17
Осторожно, досуг!
07.12.2022 в 10:00
Сведения из бюро кредитных историй
07.12.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
Театр из Бурятии признан лучшим национальным театром
Бурятский театр песни и танца «Байкал» отличился на крупном мероприятии
06.12.2022 в 14:29
В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии
Выставка «Сохраняя традиции» пройдет до 22 января 2023 года
05.12.2022 в 15:27
Цирк Бурятии готовится удивить зрителей новыми постановками

О ближайших планах рассказал новый худрук Алдар Кынзыбеев

28.11.2022 в 19:36
В Улан-Удэ Русдрам пополнился сразу семью новыми актерами
Для пяти из них наш театр стал первым в актерской карьере
28.11.2022 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru