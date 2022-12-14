Культура 14.12.2022 в 14:08

Кирилл Пискунов: «Все персонажи в этой пьесе абсолютно лицемерны»

Прошедшая на днях премьера в Театре им. Н. Бестужева вызвала интерес и споры зрителей
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Кирилл Пискунов: «Все персонажи в этой пьесе абсолютно лицемерны»
В том числе, возник вопрос: а кто художник-постановщик? Почему именно так, а не иначе он увидел спектакль по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты»?

Спрашивали? Отвечаем!

Кирилл Пискунов – главный художник «Чехов-центра» в Южно-Сахалинске, родился в 1969 году в Ленинграде, в котором до сих пор и живет. Вернее, теперь – в Санкт-Петербурге. В качестве художника-постановщика поставил более 150 спектаклей, став дипломантом многих Международных и Российских театральных фестивалей. Дважды номинировался на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит». Дипломант высшей театральной премии России «Золотая Маска».

Про выбор профессии

Про свой выбор профессии художник говорит так:

- Профессию мне дали родители, я ее не искал. Отец был художником, а мама инженером. И как-то так получилось, что уже с трех лет я знал, что буду художником.

В 1987 году он окончил Среднюю Художественную Школу им. Б.В. Иогансона при Академии Художеств СССР в Ленинграде, в 1992 году окончил СПбГАТИ по специальности «художник-постановщик». Так ему удалось соединить профессии родителей – художника и инженера, ведь в театре умение конструировать и высчитывать необходимо так же, как умение рисовать. Сегодня он востребован и одновременно занят в пяти проектах в разных уголках страны. Но счастливая ли это профессия – не знает.

- Очень многие не могут себя реализовать. Ежегодно выпускаются целые курсы театральных художников, и куда они уходят – неизвестно. Сильно просела школа. Те педагоги, у которых я учился, были авторами учебников, но их уже давно нет. Но в театре задерживаются только те, кто отдает себя полностью. Причем это относится не только к актерам.

Про проект в Улан-Удэ

Знакомство с будущим режиссером Дмитрием Матыкиным произошло лет двадцать назад, когда Пискунов был художником Волгоградского Молодежного театра.

- Я тесно сотрудничал с волгоградскими театрами. В одном из них Дмитрий был актером. Потом он стал режиссером и предложил мне совместный проект постановки «На всякого мудреца довольно простоты» в Улан-Удэ. Я согласился, потому что с молодыми режиссерами всегда интересно работать.

В итоге, с большими волнениями, но спектакль в Театр им. Н. А. Бестужева состоялся, став одной из премьер большой праздничной программы к юбилею Александра Островского, идущей по всей стране.

Про эклектику, черное и белое

Образ своего спектакля на сцене Театра им. Н. Бестужева Кирилл Пискунов увидел черно-белым. На вопрос «Почему?» художник ответил следующее:

- После того, как я познакомился с пьесой, возникло совершенно четкое ощущение, что фон, декорации должны быть черно-белые, абсолютно скупые. На черном фоне играют яркие персонажи. В этой пьесе есть два мира, которые друг другу противопоставлены, и вот это – черное и белое мы пытались отобразить в самой сценографии. Там, где существует Глумов – там черное, где Мамаев – там белое. Но все персонажи в этой пьесе абсолютно лицемерны и не поймешь, кто из них черный, а кто белый. Для нас было важно разделить и развести их по разные стороны спектра. Знаете, каждый раз после прочтения материала возникают новые мысли и нужно встать на эту странную наклонную плоскость и, образно говоря, катнуть этот шар, который дальше как снежный ком начинает обрастать идеями.

В итоге, непонятно к какому времени относятся герои спектакля. В самом начале главный герой – молодой обедневший дворянин Егор Дмитрич Глумов вообще появляется в рокерской куртке. Персонажи Мамаева и Крутицкого, напротив, выглядят более историческими. Да и Глумов, в конце щеголяет в классическом костюме.

Вне времени

- Я сознательно делаю эклектику, не привязываясь ко времени, – объясняет художник. – Это все напоминает мне превращение музыканта Сергея Шнурова, который ходил по Гороховой улице с авоськой и в тельняшке, а потом превратился в респектабельного депутата. Мы сознательно делаем такой микс, не вдаваясь в историю костюма как такового. Мы сознательно уходим от широких юбок с подъюбникам, от модных в то время украшательств, бантиков и пряжечек. Да, Мамаева и Турусина в эффектных платьях, но и они в точности не передают эпоху Островского, потому что нам показалось, что это будет только мешать. На сцене мы лишь пытаемся намекнуть на дух того времени. Да, пьеса написана в 19 веке, но и сейчас все то же самое. Порой, есть полное ощущение сюрреализма. Мы видим, что человек, умеющий складывать слова, имея доступ к интернету, за полгода может стать во главе процессов титанического масштаба. Поэтому по-прежнему пьеса остается актуальной.

Про будущее

Занятый одновременно в пяти проектах, Кирилл Пискунов улетел сразу после премьеры, оставив в Улан-Удэ еще одну свою работу. На вопрос о судьбе спектакля ответил следующее:

- Спектакль с премьерой не заканчивается, а начинается. На седьмой-восьмой раз у актеров проходит мандраж. Как долго будет спектакль востребован у зрителей? Всегда будет актуален тот театр, который говорит о человеке. Тогда все будет понятно и интересно.

Фото ГРДТ им. Н. Бестужева (фотограф Галина Инкина)
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