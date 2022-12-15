Культура 15.12.2022 в 17:20

В Улан-Удэ стали создавать мультфильмы с колыбельными на бурятском языке

Видео: они научат детей с малых лет знать и беречь свой родной язык
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ стали создавать мультфильмы с колыбельными на бурятском языке

В столице Бурятии появился значимый проект – мультфильмы с маминой и папиной колыбельными на бурятском языке. Организатором проекта стало министерство культуры Бурятии, реализующее программу «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы». 


 «Мы предложили создать какой-нибудь анимационный фильм на тему бурятского языка режиссеру и художественному руководителю театра кукол “Ульгэр” Эрдэни Жалцанову. Ранее Эрдэни Батоочирович уже создал популярный мультсериал про веселых мальчиков Бадму и Чагдара. Сомнений в том, что режиссер придумает что-то интересное, не было. Вдвойне приятно отметить, что вклад в новый проект внесли все члены семьи, а это значит, что любовь и уважение к родному языку привиты с пеленок»,

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. 
Сам автор проекта с большим энтузиазмом рассказывает о процессе работы. 

«Я предложил давнюю идею создания колыбельных песен на бурятском языке и так мы начали осуществлять проект с министерством культуры.Привлекли наших племянников и племянниц, детей друзей, знакомых.  Среди них мы объявили конкурс на рисунки с семейными портретами. Самые яркие рисунки позже ожили и стали частью истории»,

- рассказал Эрдэни Жалцанов.
Во время работы происходили самые неожиданные вещи. Например, мамину колыбельную талантливо спела не кто иная, как родная сестра аниматора фильма Евгении Жалцановой - молодая оперная певица Жаргал Цырендагбаева. Старшая дочь Сарантуя Жалцанова – Дмитриева (уже известный в Бурятии композитор)  написала музыку, а десятилетняя дочь Янжима нарисовала некоторые картины.   

«Вклад внесла даже младшая дочь Нарантуяа, которой 1 год и 4 месяца. В последнюю ночь завершения работы в 4 часа утра она не спала и очень ревностно наблюдала за финальным процессом»,

- смеется автор.

В будущих планах – колыбельные от сестры, брата, дедушки и бабушки, также будут колыбельные народов, живущих в Бурятии.

Фото: скриншот из видео Минкультуры РБ

Теги
бурятский язык сохранение языка родной язык

Все новости

В районе Бурятии в новой школе в Клюевке отсутствует интернет
15.12.2022 в 18:17
Число участников акции протеста в столице Монголии снижается
15.12.2022 в 18:08
В Улан-Удэ Сбербанк отключил переводы в другие банки через банкоматы
15.12.2022 в 17:49
В Бурятии артисты цирка выступят в костюмах, созданных с помощью нейросети
15.12.2022 в 17:48
В Бурятии судебные приставы добились замены жилья детям-сиротам
15.12.2022 в 17:35
В Бурятии депутаты Хурала решили выделить 200 млн рублей на нужды СВО
15.12.2022 в 17:34
В Улан-Удэ стали создавать мультфильмы с колыбельными на бурятском языке
15.12.2022 в 17:20
Владимир Гранат вложит свои деньги в строительство футбольного манежа в Улан-Удэ
15.12.2022 в 17:03
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
15.12.2022 в 16:56
В Улан-Удэ задержан грабитель, желавший побриться
15.12.2022 в 16:46
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Бурятии артисты цирка выступят в костюмах, созданных с помощью нейросети
Необычный новогодний спектакль можно будет посетить на следующей неделе
15.12.2022 в 17:48
Кирилл Пискунов: «Все персонажи в этой пьесе абсолютно лицемерны»
Прошедшая на днях премьера в Театре им. Н. Бестужева вызвала интерес и споры зрителей
14.12.2022 в 14:08
В Улан-Удэ артисты выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале
Военнослужащие выразили благодарность за визит
14.12.2022 в 13:26
В Бурятии волонтеры культуры победили в республиканском конкурсе «Признание»
В церемонии награждения принял участие глава региона Алексей Цыденов
13.12.2022 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru