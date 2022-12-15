В Улан-Удэ стали создавать мультфильмы с колыбельными на бурятском языке

В столице Бурятии появился значимый проект – мультфильмы с маминой и папиной колыбельными на бурятском языке. Организатором проекта стало министерство культуры Бурятии, реализующее программу «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы».







«Мы предложили создать какой-нибудь анимационный фильм на тему бурятского языка режиссеру и художественному руководителю театра кукол “Ульгэр” Эрдэни Жалцанову. Ранее Эрдэни Батоочирович уже создал популярный мультсериал про веселых мальчиков Бадму и Чагдара. Сомнений в том, что режиссер придумает что-то интересное, не было. Вдвойне приятно отметить, что вклад в новый проект внесли все члены семьи, а это значит, что любовь и уважение к родному языку привиты с пеленок»,

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Сам автор проекта с большим энтузиазмом рассказывает о процессе работы.

«Я предложил давнюю идею создания колыбельных песен на бурятском языке и так мы начали осуществлять проект с министерством культуры.Привлекли наших племянников и племянниц, детей друзей, знакомых. Среди них мы объявили конкурс на рисунки с семейными портретами. Самые яркие рисунки позже ожили и стали частью истории», - рассказал Эрдэни Жалцанов.



«Вклад внесла даже младшая дочь Нарантуяа, которой 1 год и 4 месяца. В последнюю ночь завершения работы в 4 часа утра она не спала и очень ревностно наблюдала за финальным процессом», - смеется автор.



Во время работы происходили самые неожиданные вещи. Например, мамину колыбельную талантливо спела не кто иная, как родная сестра аниматора фильма Евгении Жалцановой - молодая оперная певица Жаргал Цырендагбаева. Старшая дочь Сарантуя Жалцанова – Дмитриева (уже известный в Бурятии композитор) написала музыку, а десятилетняя дочь Янжима нарисовала некоторые картины.

В будущих планах – колыбельные от сестры, брата, дедушки и бабушки, также будут колыбельные народов, живущих в Бурятии.

Фото: скриншот из видео Минкультуры РБ