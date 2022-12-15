Культура 15.12.2022 в 17:48

В Бурятии артисты цирка выступят в костюмах, созданных с помощью нейросети

Необычный новогодний спектакль можно будет посетить на следующей неделе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии артисты цирка выступят в костюмах, созданных с помощью нейросети

На следующей неделе, 20, 22 и 23 декабря, в ФСК пройдет премьера нового циркового представления «Колесо времени или тайна пяти стихий».

Как отмечают в Минкультуры Бурятии, коллектив государственного цирка начал подготовку к новогодней сказке под названием «Колесо времени или тайна пяти стихий», репетиции проходят ежедневно на тренировочной базе в ТРЦ «Пионер». В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы. 

«В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в Санкт-Петербурге. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям», 

 - сказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.
Перед тем, как новое цирковое представление увидят жители и гости Санкт-Петербурга, артисты покажут ее землякам. 

«Мы рады вот так ярко начать юбилейный год, но перед этим нашу сказку увидят в Бурятии. Ребята ежедневно оттачивают свое мастерство. В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу- хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети»,

 - рассказывает директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
Для осуществления проекта главный режиссер пригласил Леонида Ситова. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятиях таких как «Сагаалган в Кремле 2020», «Чемпионат мира по женскому боксу.

По задумке режиссера, это новогодняя сказка унесет в сказочное и таинственное путешествие по азиатским странам. Зритель увидит, как раскрывается цветок времени - прекрасный лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл. 


Перед жителями выступят лучшие в мире гуттаперчевые девушки, которые в 2005 году за  исполнение этого номера получили «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло. Также ловкие акробаты- вольтижеры, смелые воздушные гимнасты, порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами. 

Для создания шоу привлекут разножанровых артистов: танцоров, музыкантов, актеров, художников, цирковых артистов. А также задействованы специалисты по современным аудиовизуальным технологиям и спецэффектам.

«Костюмы будем заказывать у нескольких швей, поскольку их немало. Нам надо успеть сшить более 100 костюмов. 20 декабря у нас состоится премьера новогодней программы, к 10 декабря мы должны успеть сшить все костюмы»,

- рассказывает худрук Государственного цирка Бурятии Алдар Кынзыбеев.
Всех жителей приглашают посетить новогоднее шоу, которое пройдет в г. Улан-Удэ в ФСК по ул. Рылеева, 2. 

20 декабря в 17:00

22 декабря в 11:00, в 16:00

23 декабря в 11:00.

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Фото: пресс-служба Минкультуры РБ

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цирк бурятии Новый год

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