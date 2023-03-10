Культура 10.03.2023 в 17:54

В Улан-Удэ показали, как будет выглядеть театр «Ульгэр» после реконструкции

С самого порога зрителей будут встречать сказочные персонажи
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ показали, как будет выглядеть театр «Ульгэр» после реконструкции

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» - четырежды лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». На счету театра обширная география гастролей, участие в фестивалях и проектах. Сейчас он базируется в жилом помещении на Свердлова 6в, пока идёт масштабная реконструкция здания.

Как отмечают в минкультуры республики, Здание «Ульгэра» - памятник культурного наследия. Ведь именно на Ленина в декабре 1923 года на первом Съезде Советов Бурят-Монгольской АССР избрали ЦИК (БурЦИК) и Совнарком — первое правительство Бурят-Монгольской АССР.  


В феврале 2022 года благодаря нацпроекту «Культура» началась долгожданная реконструкция. Ее стоимость - более 900 миллионов рублей. Контракт на реконструкцию заключен с ООО «Бурятпроектреставрация». На сегодня там проводят работы по армированию и бетонированию стен строящихся блоков, монтаж колонн стены существующего здания.

«Как мы помним в здании находились «Ульгэр» и «Музей природы». Теперь же после реконструкции в помещении полностью расположится театр, станет в два раза больше места. Появится зрительный зал на 200 мест, новое технологичное оборудование, репетиционный зал, гримерные и подсобные помещения. Благодаря реконструкции театра коллектив осуществит все свои идеи уже на новой сцене, в своем доме, это будет другой этап истории и творчества театра»,

 - отмечает министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева
Художественно-эстетическое содержание театра должно полностью передавать сказочную атмосферу и поэтому, над проектом работают дизайнер Анна Ильина, художники Ирина и Ольга Ертахановы.


«В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев сказок. По примеру театров кукол Казани, Йошкар-Олы, Омска и других театров кукол, внешний образ и содержание театра должен соответствовать образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол»,

комментирует художественный руководитель Эрдэни Жалцанов.
Путем долгих обсуждений дизайн театра согласован. Начиная с порога зрителей будут встречать сказочные персонажи, стены, витражи озарятся авторской росписью.

«Всё пространство станет олицетворением бурятской культуры и воплощением названия театра - «Ульгэр» (Сказка)»,

- отмечают в минкультуры Бурятии.


Фото: Минкультуры Бурятии

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