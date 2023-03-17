В Бурятии отпразднуют Международный день театра

26 марта на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится шоу «Браво 2023». Все театральные коллективы Улан-Удэ вновь соберутся на одной сцене, чтобы отпраздновать Международный день театра.

Организатором шоу-программы «Браво» выступает Союз театральных деятелей Бурятии при поддержке Министерства культуры Бурятии. В ней примут участие артисты Бурятского театра оперы и балета, Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева, Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева, театра кукол «Ульгэр» и Молодежного художественного театра.

«По традиции театральные коллективы представят свои номера, а лучшие театральные деятели получат заслуженные награды. Шоу «Браво» в нашей республике зарекомендовало себя как интересное и яркое мероприятие. Сами артисты и сотрудники театров с удовольствием принимают в нем участие, а зрители могут не только насладиться шоу-программой, но и проголосовать за любимых артистов. Приходите поддержать любимых артистов, режиссеров, художников-постановщиков, подарите им аплодисменты и крики «Браво!»

- говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



26 марта в рамках шоу «Браво» будут объявлены победители в следующих номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценограф», «Лучшая оперная партия», «Лучшая балетная пара», «Служитель театра», «За честь и достоинство». Вскрывать конверты с именами победителей будут известные люди республики.







Купить билет на шоу «Браво!» можно на сайте по ссылке и в кассе Бурятского театра оперы и балета. Стоимость билета – 500 рублей. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Начало в 15:00.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один; пресс-служба Бурятского театра оперы и балета