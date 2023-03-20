В Бурятии жители маленького улуса негодуют из-за ремонта дома культуры за 65 млн

В отделении Общероссийского Народного фронта рассказали о не совсем типичной проблеме из Селенгинского района. Там власти решили сделать ремонт в доме культуры маленького улуса за 64.5 миллионов рублей. Однако желаемого восторга новость не вызвала. Напротив, местные жители не понимают, зачем нужно такое вложение, если клуб фактически «никому будет не нужен» - в населенном пункте проживает менее 200 человек.

«В этом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выделено порядка 64,5 млн рублей на ремонт ДК в селе Цайдам. Но в ремонт клуба уже вкладывали 6 лет назад порядка 800 тысяч рублей. Уже тогда было понятно, что этот ДК не востребован. Улус малочисленный, остальному населению добираться на мероприятия неудобно. В среднем расстояние между Цайдамом и другими селами района 20-60 км. Доехать проще на своем авто. В большой клуб просто смогут не набрать нужное количество работников»,

- сообщают активисты ОНФ.



Кроме того, по мнению общественников, в районе есть и другие насущные проблемы, требующие финансовых вложений.