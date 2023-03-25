Культура 25.03.2023 в 14:11

В Бурятии Этнографический музей проводит анимацию выходного дня

Жителей Улан-Удэ ждёт «Сорока-белобока»
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Текст: Номер один
В Бурятии Этнографический музей проводит анимацию выходного дня

В выходные дни на территории музея будут проходить анимационные мини-спектакли с участием фольклорных сказочных персонажей из любимых с детства книжек. 25 и 26 марта будет празднование начала каникул. Посетителей Этномузея ждут рассказчики в традиционных стилизованных славянских костюмах с головным убором под названием «Сорока». Сюрпризом станет и сама Сорока - белобока с раскрасками, загадками, историями и играми.  

«Приходите почаще в Этномузей, не упускайте возможность окунуться в сказочную атмосферу, вспомнить народные сказки и весело провести время на свежем воздухе всей семьёй!»,

- отметила министр культуры РБ Соелма Дагаева.

Мероприятие пройдет в четыре блока по 40 минут.

1 блок с 13:00 до 13:40
2 блок с 14:00 до 14:40 
3 блок с 15:00 до 15:40 
4 блок с 16:00 до 16:40 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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