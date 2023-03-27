Культура 27.03.2023 в 16:23

Театр кукол из Бурятии выступает в Республике Тыва

«Ульгэр» представил тувинским зрителям три спектакля
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Текст: Евгения Гармаева
Театр кукол из Бурятии выступает в Республике Тыва

Вчера, 26 марта, прошло торжественное открытие больших гастролей театра кукол «Ульгэр» в Республике Тыва. Актеры посетили республику в честь десятилетнего юбилея Тувинского театра. 

«Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» нам удаётся показать своё искусство, рассказать о театре, спектаклях. Мы побывали в Татарстане, объездили весь Кавказ, в прошлом году ездили в Республику Алтай и наконец-то с третьей попытки мы в Тыве, чему безмерно рады»,

 - отметил художественный руководитель Эрдэни Жалцанов.
«Ульгэр» представил зрителям Тывы золотомасочный спектакль «Поющая стрела» (Возрастное ограничение 6+), который собрал полный аншлаг. Как отмечают в минкультуры Бурятии, несмотря на то, что первые десять минут были на бурятском языке, публика с восторгом наблюдала за мастерством артистов.

В перерыве между спектаклями ульгэровцы побывали в национальном музее имени Алдан Маадыр, где познакомились с историей братского народа и увидели золото скифов. А после спектакля прогулялись по каменному городу и набережной «Центразия» города Кызыла.

«Мы давние друзья! Именно десять лет назад, когда наш театр только начал свой путь, мы пригласили Эрдэни Бато-Очировича в качестве наставника и режиссера. Запуск на театральные рельсы выполнен успешно, и мы продолжаем радовать наших зрителей качественными постановками. А в сентябре отправимся с обменными гастролями в солнечную Бурятию!»

 - сказал директор Тувинского театра Саян Монгуш.

Труппа представит ещё два спектакля для самых маленьких «Храбрый клюв» (Возрастное ограничение 0+) и «Самый лучший папа» (Возрастное ограничение 0+).

   Фото: минкультуры Бурятии

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