Культура 28.03.2023 в 14:58

В Улан-Удэ в театре оперы и балета открыли сувенирную лавку

Кому-то сувенир достанется бесплатно – его разыграют среди покупателей билетов
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в театре оперы и балета открыли сувенирную лавку

В фойе Бурятского государственного академического театра оперы и балета на первом этаже появилась витрина с сувенирной продукцией. Все желающие могут приобрести сумки, кружки, магниты и т.д. с логотипом театра, а также любимыми персонажами из спектаклей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы давно планировали начать выпуск сувениров с логотипом театра, чтобы наши зрители,  в частности, из других регионов и стран, могли приобрести себе или в подарок близким на память что-то особенное из нашего театра. Символично, что нашу сувенирную лавку мы открыли в рамках празднования Международного дня театра»,
- говорит директор театра Дмитрий Дылыков.
Для покупки сувенира нужно обратиться к администраторам театра. Напомним, что уже сейчас на сайте театра размещена афиша на апрель и май. Отметим, кому-то из зрителей очень повезет: среди покупателей билетов на сайте театра на оперу «Кармен» 8 апреля (Возрастное ограничение 16+) будут разыграны 3 подарка с театральными сувенирами. Победители будут определены случайным образом среди купивших билет на сайте.


Фото: пресс-служба театра оперы и балета

 

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