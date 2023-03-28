В Улан-Удэ в театре оперы и балета открыли сувенирную лавку

В фойе Бурятского государственного академического театра оперы и балета на первом этаже появилась витрина с сувенирной продукцией. Все желающие могут приобрести сумки, кружки, магниты и т.д. с логотипом театра, а также любимыми персонажами из спектаклей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы давно планировали начать выпуск сувениров с логотипом театра, чтобы наши зрители, в частности, из других регионов и стран, могли приобрести себе или в подарок близким на память что-то особенное из нашего театра. Символично, что нашу сувенирную лавку мы открыли в рамках празднования Международного дня театра », - говорит директор театра Дмитрий Дылыков.



Для покупки сувенира нужно обратиться к администраторам театра. Напомним, что уже сейчас на сайте театра размещена афиша на апрель и май. Отметим,

кому-то из зрителей очень повезет: среди покупателей билетов на сайте театра на оперу «Кармен» 8 апреля

будут разыграны 3 подарка с театральными сувенирами. Победители будут определены случайным образом среди купивших билет на сайте.



Фото: пресс-служба театра оперы и балета